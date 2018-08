Ocse | Pil del secondo trimestre cresciuto dello 0 | 6% Tra i Paesi G7 solo l’Italia frena

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) L’areacresce0,6% nel2018.resta al palo, registrando tra aprile e giugno di quest’anno – unico Paese del G7 – un un rallentamento della crescita: dal +0,3% dei primi tre mesi a +0,2%. I dati pubblicati dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea sugli ultimi numeri del Pil dell’area che coinvolge 35, vedono un leggero miglioramento globale nel2018: + 0,6% rispetto al +0,5% registrato nei tre mesi precedenti. L’accelerazione si è sentita soprattutto negli Usa, con un balzo dallo 0,5% all’1%, e in Giappone con un +0,5% da -0,2%. bene anche la Germania – dove si è passati a uno +0,5% da 0,4% – e nel Regno Unito – qui +0,4% da +0,2% . Il Pil è stato stabile in Francia (+0,2%), mentre in Italia ha rallentato da +0,3% a +0,2%. La crescita del Pil – ...