OCSE | crescita allunga nel 2° trimestre

L’allarme dell’OCSE : “Rallenta la crescita del Pil in Italia - unico Paese del G7 a registrare il calo” : L'Italia ha segnato un rallentamento della crescita del Prodotto interno lordo nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno 2018.. A segnalarlo è il nuovo rapporto dell'Ocse diffuso questa mattina. L'Italia è l'unico Paese dell'Area G7 ad aver registrato un rallentamento della crescita nel periodo preso in considerazione dall'organizzazione internazionale.Continua a leggere

OCSE - redditi in crescita tranne che in Francia e Italia : Teleborsa, - Cresce il reddito delle famiglie nell'area OCSE, fatta eccezione per la Francia e per l'Italia . Lo rivela l'organizzazione che ha sede a Parigi, ricordando che la crescita dei redditi ...

Crescita stabile nei Paesi dell'area OCSE : Teleborsa, - Crescita ancora stabile per i Paesi dell'OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicatori, pubblicati dall'Organizzazione. Nel mese di ...

I populisti un rischio per l'economia - i migranti fanno bene alla crescita : il monito dell'OCSE" : ... ed è in fase di espansione 'dal 2014 grazie a una politica monetaria molto accomodante, a politiche moderatamente espansive e al recupero dell'economia mondiale'. Però, avverte, 'un evento politico ...

OCSE : crescita a rischio per populismi : 9.58 L'Ocse individua tra i rischi che incombono sulla crescita della zona euro "l'ascesa di partiti populisti in alcuni Paesi associata all'architettura incompiuta dell'Eurozona,potrebbe portare ad un aumento della ridenominazione del rischio e alla perdita di accesso al mercato per alcuni debiti sovrani". Secondo il segretario generale Ocse, Gurria, nonostante la ripresa si sia rafforzata, i miglioramenti sono "ancora fragili e l'elevata ...

OCSE : Italia ultima in crescita eurozona : 9.35 L'Italia resta il fanalino di coda tra i Paesi dell'area Euro per quanto riguarda la crescita economica. Lo si legge nell'Economic Survey dell'Ocse. L'Ocse prevede infatti una crescita del 2,2% del Pil della zona euro nel 2018 e e un aumento del 2,1% nel 2019. Invece, per quanto riguarda l'Italia, le previsioni vedono una crescita del Pil pari all'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. Si tratta delle stesse stime che l'Organizzazione per la ...