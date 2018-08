Nuraphone | le cuffie intelligenti a cancellazione di rumore | la prova interattiva

Nuraphone - metà cuffie e metà auricolari? : la recensione : Prima o poi saremmo dovuti arrivare a questo punto: quello in cui ognuno avrebbe avuto una cuffia con un proprio profilo per un ascolto personalizzato e specifico. Un suono su misura per il proprio orecchio come se fosse un sarto che prende le misure e ce lo confeziona in base alle nostre caratteristiche uditive. Ciò avviene grazie ad una tecnologia integrata nella cuffia in sinergia con un’app e un algoritmo. È questo il motivo trainante di ...