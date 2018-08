Nova Video Player consente la riproduzione di video da PC | server | NAS e dispositivi USB

Ray DoNovan 6 : nuovo trailer e prime foto | VIDEO : Ray Donovan 6 news, trailer e foto – Siamo ad un mese di distanza dal debutto della serie Tv di Showtime. La sesta stagione andrà in onda in America il prossimo 28 ottobre 2018 e ci rivelerà che cosa è accaduto al nostro protagonista. Lo abbiamo lasciato devastato e pieno di sensi di colpa ed è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sulla trama. Ray Donovan 6 concentrerà la narrazione anche sulla recente incarcerazione di ...

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a GeNova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova: le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio, poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...

GeNova riparte dal tesoro di Palazzo Reale. Apertura straordinaria | Video : Stasera Apertura straordinaria. Si potrà visitare eccezionalmente l’Appartamento delle Dame, gioiello nascosto

Ponte Morandi GeNova - il video inedito della Polizia appena dopo il crollo : La Polizia di Stato ha pubblicato su Instagram le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi a Genova. Decine e decine sono i mezzi dei vigili del fuoco, Polizia e dei soccorritori intervenuti quella tragica mattina del 14 agosto. --Cade a dirotto la pioggia sopra i veicoli, le macerie e i blocchi di cemento del viadotto. Le operazioni di soccorso iniziano ...

Sciacalli fermati dalla polizia. 2 donne Rom nel quartiere dove è caduto il ponte Morandi a GeNova (VIDEO) : Deciso. Sta sgridando due rom appena catturate a Genova nel quartiere “fantasma” degli sfollati, cittadini che hanno dovuto lasciare la loro casa a causa del crollo del ponte Morandi e che può facilmente diventare preda di Sciacalli e banditi. Lo racconta Claudio Cartaldo su Il Giornale “Nei giorni scorsi era trapelata la notizia di tre nomadi fermate in via Fillak, vicino al viadotto crollato. Erano arrivate a Genova direttamente da Torino ...

GeNova : diffusi nuovi video del crollo. La procura : 'ancora nessun indagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

PONTE GENova - BORRELLI : “TORRENTE POLCEVERA LIBERO IN 10 GIORNI”/ Video ultime notizie : prime case a sfollati : PONTE Morandi, ultime notizie GENOVA: oggi prima consegna delle case a 5 famiglie di sfollati, la stima degli alloggi. Il Video choc del crollo, BORRELLI: "torrente POLCEVERA LIBERO a breve"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Ponte GeNova - in un video il crollo. Scricchiolii - pronti ad abbattimento : «Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi», chiarisce il procuratore di Genova Cozzi facendo il punto sulle indagini. Colloquio telefonico del premier Conte con il presidente Usa Trump che offe l’assistenza degli Stati Uniti...

Il video (vero) del crollo del Ponte Morandi di GeNova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

GeNova - prime case agli sfollati del ponte Morandi/ Ultime notizie video : Bucci "contributo 900' per affitto" : ponte Genova, consegnate prime case a sfollati. Ultime notizie e video del crollo Morandi: polemiche su pedaggi, ponte scricchiola nei monconi.

Crollo ponte GeNova - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova- Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

GeNova - la Procura : 'Cerchiamo video del crollo. Per ora nessun indagato' : nessun indagato, per il momento, per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il Procuratore Cozzi in un aggiornamento sull'inchiesta. LEGGI ANCHE Scricchiola un pilone, la Procura: '...