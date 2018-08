Notte della Taranta 2018 | LP ospite d' eccezione

CORCIANO : La Protezione Civile a supporto della "Notte Azzurra" di Passignano. : All'appuntamento, infatti, in cui si sono avvicendati gruppi live, spettacoli teatrali e di cabaret, è intervenuto alche il gruppo di Protezione Civile di CORCIANO, che raccogliendo l'invito della C.

La Notte della Taranta in diretta su Rai5. Gli ospiti : La Notte della Taranta Si rinnova l’appuntamento con la Notte della Taranta. La cantautrice LP, James Senese, Enzo Gragnagniello, i Dhoad Gypsies of Rajasthan dall’India, la violinista cubana Ylian Canizares, il poeta popolare Mino De Santis, il trombettista Frank Nemola, Davide Brambilla, il rapper Clementino, la band Aprés la Classe sono i volti e le voci del ventunesimo Concertone della “Notte della Taranta” di Melpignano. Il più ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : Notte BIANCA - IN MIGLIAIA PER LE VIE DI PORTO MAURIZIO TRA STAND E BAND MUSICALI. ... : Grande partecipazione anche per le visite guidate alla Basilica di San MAURIZIO e salita alla Cupola a cura del "Comitato SottoTina' e al Parasio a cura del Circolo Parasio e gli spettacoli ...

Video da La Notte della Taranta a Melpignano con le esibizioni di LP in italiano e Il Volo nel backstage : La Notte della Taranta a Melpignano ha raccolto sotto il palco oltre 200mila persone. Il successo della manifestazione non ha quindi deluso le aspettative della vigilia, come già annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione tenuta alla presenza con i giornalisti. Ad arricchire le immagini dal backstage sono stati i ragazzi de Il Volo, che hanno voluto partecipare all'evento dopo l'invito del sottosegretario ai Beni Culturali ...

MotoGp – Lavori in pista nella Notte a Silverstone - Capirossi fa il punto della situazione : “se l’acqua aumenta…” : Loris Capirossi fa il quadro della situazione dopo i Lavori effettuati nella notte in pista a Silverstone Weekend complicato a Silverstone per il mondo a due ruote: dopo le Fp4 di MotoGp di ieri pomeriggio l’organizzazione ha dovuto provvedere a risolvere qualche problema di troppo riscontrato in pista, in particolar modo in curva 7, dove in caso di pioggia si accumula troppa acqua, mettendo a rischio i piloti. nella notte sono stati ...

Notte della TARANTA/ Video - stasera la serata finale : in 150mila attesi a Melpignano : NOTTE DELLA TARANTA 2018: la finalissima è tra il pop e il popolare. Il maestro concertatore Andrea Mirò promette grande contaminazione di generi. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Notte della taranta - la carica dei 150mila a Melpignano. Andrea Mirò 'Raccontiamo l'attualità con l'antico' : È un messaggio grande, quello della taranta. Parte da un paesino del Salento e fa il giro del mondo, per parlare di rispetto e integrazione. La Notte della taranta ha portato a Melpignano oltre ...

Sicurezza - controlli della Stradale a Milano : 18 patenti ritirate in una sola Notte : Posti di blocco sulle tangenziali e sulla A7, 16 persone in stato di ebbrezza e 2 positive a cannabis e cocaina

La Notte della Taranta in diretta su Rai5 con Il Volo nel backstage : tutti gli ospiti : La Notte della Taranta in diretta su Rai5 ospita Il Volo, in un backstage del tutto eccezionale nel quale si inizieranno a gettare le fondamenta di quello che sarà la prossima edizione del Concertone di Melpignano. Per l'atto conclusivo della manifestazione sono attesi oltre 150mila telespettatori, con lo spettacolo che si svolgerà nella storica location di Melpignano in provincia di Lecce. Il programma è già stato presentato nel corso ...

Cina - a fuoco un hotel nel cuore della Notte : 18 morti : L'incendio è divampato al Beilong Hot Spring hotel di Harbin, nel nord est della Cina: 18 i morti finora accertati. Ignote le cause, ma si teme un guasto all'impianto elettrico.Continua a leggere

Notte della taranta - è il giorno del concertone attesi in 150mila a Melpignano con LP e Clementino : È il giorno del concertone della Notte della taranta, alla 21esima edizione. Dei diversi generi musicali, come rap, jazz e cantautorato, domati, per più di tre ore, dai ritmi impetuosi della pizzica, ...

The Purge : Amazon annuncia l'arrivo della serie TV de La Notte del giudizio : Amazon Prime Video ha annunciato che la serie The Purge sarà disponibile, in Italia e in oltre 200 paesi in tutto il mondo, su Prime Video in lingua originale dal 5 settembre, un giorno dopo la premiere negli Stati Uniti che sarà trasmessa su USA Network il 4 settembre. La prima stagione della serie sarà composta da ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'Notte DI BOLLICINE' - TUTTO PRONTO A PORTO MAURIZIO PER LA Notte BIANCA DI SABATO ... : Via Caboto " Shady Grove Irish Music e Country Blues Spettacoli itineranti " Magie nel centro storico, Artirsti di strada Band musicali Disco Inferno La Premiata Banda Verderame the Groove Matteo ...