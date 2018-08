Northern Trust | DeChambeau domina e vince

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau non stecca nell’ultimo round. Suo il The Northern Trust : Bryson DeChambeau completa l’opera nell’ultimo round conquistando il The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). L’americano trionfa nella tappa del PGA Tour svoltasi sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) con lo score complessivo di -18 (266 colpi), chiudendo con ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Tony Finau. Completano il podio con -13 l’australiano Cameron ...

Golf – Northern Trust : Dechambeau ipoteca il titolo : Playoffs: bryson Dechambeau ipoteca il titolo nel Northern Trust.Ha quattro colpi di vantaggio su Keegan Bradley. Hanno ceduto Brooks Koepka e Dustin Johnson Bryson Dechambeau con un giro ad alto livello in 63 (-8) colpi e lo score di 197 (68 66 63, -16), ha probabilmente dato una decisa svolta al Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf – Northern Trust - attacco di Koepka nei playoff : fuori Francesco Molinari : playoffs: attacca Koepka, leader con Lovemark, out Francesco Molinari. Nel Northern Trust risale Adam Scott (3°), scende Tiger Woods (67°), escono anche Rose e Rahm Francesco Molinari, 90° con 144 (72 72, +2) colpi, è uscito al taglio e Tiger Woods, 67° con 142 (71 71, par), è rimasto in gara con l’ultimo punteggio utile nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di playoffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brooks Koepka aggancia Jamie Lovemark in testa al The Northern Trust - Francesco Molinari non supera il taglio : Brooks Koepka non si ferma più. Dopo l’accoppiata di vittorie tra US Open e PGA Championship, un duplice trionfo che lo ha proiettato nell’empireo dei grandi del Golf, il fuoriclasse statunitense si è portato in testa a metà gara del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. Koepka ha concluso il secondo giro in ...

Golf : quartetto in testa a Northern Trust : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Duello super per la leadership mondiale al The Northern Trust di Golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup. Nel New Jersey Dustin Johnson, n.1 del world ranking, e ...

Golf – Northern Trust : Dustin Johnson a ridosso dei primi - Wood e Francesco Molinari lontani : Pga Tour: nel Northern Trust quartetto al proscenio, 60° Woods, 80° Francesco Molinari. Nella prima delle 4 gare di PlayOffs Dustin Johnson, leader mondiale e della FedEx, a ridosso dei primi Francesco Molinari è all’80° posto con 72 (+1) colpi nel Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al vincitore di una speciale classifica a punti, e ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round - Molinari attardato : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...