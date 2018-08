: #Nordcorea, libero giapponese arrestato - CyberNewsH24 : #Nordcorea, libero giapponese arrestato - TelevideoRai101 : Nordcorea, libero giapponese arrestato -

La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" Tomoyuki Sugimoto, cittadinodi 39 anni che era statomentre visitava il porto di Nampo, perché forse aveva ripreso con una telecamera una struttura militare. I media giapponesi avevano parlato del suo probabile arresto a metà agosto. L'agenzia ufficiale Kcna riferisce della liberazione ed espulsione del 39enne, senza però precisare quale fosse il reato per quale era stato posto in stato di arresto.(Di lunedì 27 agosto 2018)