NoiPa | stipendio netto | da settembre un nuovo servizio per conoscere l' importo

NoiPa - accredito stipendio agosto 2018/ Cedolino - pagamento stipendi : emissione speciale lunedì 27 : NoiPa, accredito stipendio agosto 2018: ieri il pagamento degli stipendi Pa dopo il Cedolino online. lunedì 27 agosto l'emissione speciale per supplenti scuola e volontari Vigili Fuoco(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:36:00 GMT)

NoiPa - PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2018/ Accredito cedolino : i 4 servizi ‘sperimentali’ : NOIPA, cedolino AGOSTO 2018 caricato online: oggi PAGAMENTO stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:52:00 GMT)

NoiPa - cedolino non ancora caricato? Lo stipendio netto sarà visibile in anticipo : Dopo il servizio self service 'Contratti scuola a tempo determinato', NoiPa ha dato nuova comunicazione, in queste ore, sul proprio sito web di un ulteriore servizio, che dovrebbe essere attivo a partire da settembre. Si chiama 'Consultazione pagamenti' e permettera' agli amministrati di monitorare lo stato del proprio stipendio, ma soprattutto la cifra al netto, ancora prima che venga caricato il cedolino. NoiPa: stipendio verificabile in ...

NoiPa - il modo per vedere self service lo stipendio : ad agosto per alcuni due cedolini : Da poco è stato implementato sul sito NoiPa il nuovo servizio self service 'Contratti Scuola a tempo determinato'. Della nuova funzionalita' il portale NoiPa ne ha dato tempestiva comunicazione sul proprio sito web nei giorni scorsi e tra le Faq ha spiegato nel dettaglio 'come fare per accedere all'area riservata e/o utilizzare il servizio self service'. Tramite il self service gli amministrati hanno la possibilita' di verificare anche la rata ...

Self service NoiPa : come sfruttarlo al meglio per lo stipendio - ma non solo : Da poco tempo, è disponibile il nuovo servizio Self service Noipa Contratti Scuola a tempo determinato. Tramite il Self service gli amministrati hanno anche la possibilità di visualizzare la rata stipendiale in anticipo, prima della pubblicazione del cedolino dettagliato. All’interno di questa sezione, sono fornite diverse informazioni. Self service Noipa: le informazioni consultabili Tra le […] L'articolo Self service Noipa: come ...

NoiPa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : guida alla lettura del cedolino Noipa: il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. A breve sarà disponibile il cedolino di agosto 2018. Molti, però, non sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, […] L'articolo Noipa: guida alla lettura del cedolino dello stipendio, in ogni sua parte proviene da ...

NoiPa - stipendio di agosto : possibile il cambio di modalità di esigibilità : Il cedolino di agosto 2018 [VIDEO] è ormai stato caricato sul sito Noipa gia' da alcuni giorni ed in molti lo hanno potuto vedere anche in anteprima sul self-service, per i dipendenti pubblici ora non resta altro che aspettare l'esigibilita' dello stipendio ordinario la cui data è confermata essere il 23 agosto. Proprio nei giorni scorsi il portale Noipa nella FAQ del suo sito ufficiale ha anche comunicato come poter cambiare la modalita' di ...

Stipendio agosto 2018 NoiPa : in arrivo due cedolini? : Noipa emetterà un doppio cedolino per lo Stipendio di agosto 2018 a coloro che hanno diritto alle competenze accessorie, e non lo hanno ricevuto nel mese di luglio. Come a luglio, i soggetti summenzionati hanno diritto alla rata ordinaria e al secondo cedolino per le competenze accessorie. L’ esigibilità dello Stipendio è confermata per il […] L'articolo Stipendio agosto 2018 Noipa: in arrivo due cedolini? proviene da Scuolainforma.

NoiPa - cedolino agosto : lo stipendio visibile in anteprima sul Self Service : Dai primi giorni di questo mese il cedolino di agosto 2018 [VIDEO] è gia' visibile online con la nuova funzionalita' di Self Service messa a disposizione per tutti coloro che fanno parte del comparto scuola con un contratto a tempo determinato. Tutti i dipendenti delle Forze Armate e i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo, dovranno invece attendere il caricamento del cedolino sul sito NoiPa, per il quale però ancora non è disponibile ...

NoiPa - oggi accredito stipendio supplenti ma non mancano le polemiche : Come da comunicazione ufficiale pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, oggi, giovedì 26 luglio, è prevista l’erogazione dello stipendio a favore del personale supplente breve e saltuario. L’accredito degli emolumenti, comunque, è strettamente collegato all’autorizzazione delle segreterie scolastiche, alla data del 18 luglio e, di conseguenza, alla disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, ...

NoiPa - oggi emissione stipendio luglio 2018 : info utili : oggi 23 luglio 2018 è la data in cui lo stipendio di luglio viene emesso da NoiPA. Questo mese, le cifre potrebbero variare in funzione di diversi fattori, primo fra tutto il modello 730 presentato. I docenti della scuola potranno contare anche sugli aumenti derivanti dall’applicazione del CCNL 2016/18 iniziati lo scorso giugno e sulle […] L'articolo NoiPA, oggi emissione stipendio luglio 2018: info utili proviene da Scuolainforma.

NoiPa cedolino luglio 2018 : lo stipendio sarà più alto con i rimborsi Irpef : Tra qualche giorno tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno visualizzare sul sito NoiPa [VIDEO] il cedolino di luglio 2018 che dovrebbe contenere il conguaglio Irpef. Questo comporta che il sito ministeriale dovrebbe esporre uno stipendio più alto o più basso rispetto a quello dei mesi passati nel caso spetti, rispettivamente, un rimborso o una decurtazione Irpef relativi al calcolo del conguaglio del Modello 730/2018. cedolino ...

Stipendio NoiPa : con il nuovo self-service i supplenti potranno controllarlo da soli : Grandi novita' per tutti i dipendenti a tempo determinato delle scuole pubbliche, il portale NoiPa [VIDEO], sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha infatti annunciato che ben presto sara' rilasciata una nuova funzionalita' di self-service che permettera' ai supplenti di potersi aggiornare autonomamente sullo stato di avanzamento di ogni contratto e di poter conoscere lo stato di avanzamento dei propri pagamenti. Stipendio personale a tempo ...