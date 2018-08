Nintendo | annunciato il nuovo Super Smash Bros Ultimate Edition Pro Controller per

Annunciato Scribblenauts Mega Pack per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi Annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di ...

Wasteland 2 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch con un trailer : Wasteland 2 è stato rumoreggiato per Switch qualche tempo fa, ma ora è stato ufficialmente annunciato per la piattaforma Nintendo con un nuovo trailer che potete vedere più in basso. Come riporta Gamingbolt, Wasteland 2 è il sequel del Wasteland originale lanciato negli anni '80 ed è il gioco che è stato tra le ispirazioni per Fallout, oltre ad essere il tentativo di Xyle di creare un CRPG moderno senza alcuna concessione di ...