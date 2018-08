Neymar | Non lascerò il Psg per il Real

Neymar Non ci sta - un tifoso non abbocca alle finte e gli ruba palla : lui lo stende senza pietà : ... ma in negativo: le critiche per le simulazioni continue, i meme e le prese in giro sui social, tutto a corollario di un'eliminazione ai quarti di una Coppa del Mondo a cui il Brasile partecipava da ...

Brasile - Neymar Non ci sta : ''Io simulatore? Dopo le partite 4-5 ore di ghiaccio'' : Basterà per far cambiare opinione sulle sue simulazioni? Difficile, perché ormai i video ironici sulle cadute della stella del Psg sono diventati virali e hanno fatto il giro del mondo. Tags ...

Neymar contrattacca : "Io tuffatore? Fesserie - questo è il mio stile. Critica solo chi non ha mai giocato a calcio" : Neymar. AFP Sfacciato e irriverente in campo, senza peli sulla lingua davanti ai microfoni. Neymar è così, piaccia o meno. Il brasiliano lo ribadisce una volta di più al momento di difendersi dalle ...

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

Al Psg Neymar Non è più incedibile : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l'emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del ...

Neymar incedibile per il Psg? Forse non più… : Neymar continua a far discutere in chiave calciomercato, il Psg a fronte di una pazza offerta potrebbe pensare di cedere il proprio campione Neymar non è incedibile. E’ l’indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna, secondo ‘Onda Cero’ è questa la linea del Paris Saint Germain sul giocatore brasiliano, una indiscrezione che se confermata potrebbe aprire uno spiraglio per l’approdo dell’attaccante ex ...

Psg - Neymar Non più incedibile : Real sempre più vicino : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l’emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del quotidiano As. Le stesse fonti hanno precisato che il club francese ha chiuso la porta ad una possibile cessione di Mbappè e che proseguono i colloqui per un’eventuale trasferimento di Neymar al Real Madrid. In ogni modo, il Psg lascerà ...

Mondiali - Van Basten su Neymar : “troppe scene non lo aiutano” : “Se fai troppe scene questo non ti aiuterà”. Così l’ex grande attaccante olandese Marco Van Basten, membro del gruppo di studio tecnico della FIFA (TSG), ha ‘bacchettato’ la stella brasiliana Neymar, deriso in tutto il mondo per le troppe simulazioni ai Mondiali del 2018. “È sempre bello avere un po’ di senso dell’umorismo, se la gente lo usa è positivo”, ha detto Van Basten, ...

Non c'è pace per Neymar : le sue simulazioni finiscono su Pornhub : Gli è bastato qualche ruzzolone ben "recitato" per finire nel centro del mirino: come se non bastasse la mesta uscita dal Mondiale, eliminato con la Seleçao ai quarti di finale dal Belgio praticamente ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar “star” di una nuova pubblicità : “Il 75 - 8% delle chiamate al 112 non sono emergenze” : Neymar, attaccante brasiliano famoso tanto per le sue abilità quanto per le sue teatrali manifestazioni di sofferenza sul terreno di gioco, ha ottenuto ancora più visibilità dopo questi Mondiali di calcio, in cui è stato apertamente accusato di essere un “simulatore”. Evidentemente deve pensarla allo stesso modo una società portoghese di servizi di emergenza che l’ha reso l’ignaro protagonista di una sua pubblicità divenuta virale. L’Istituto ...

Mondiali Russia 2018 – Tite difende il suo Brasile : “Neymar? Non ha rivali. Sul VAR non voglio fare polemiche ma…” : Il Brasile eliminato da Russia 2018, ma il ct Tite difende la prova della sua squadra: l’allenatore fa da scudo alle critiche su Neymar e tira in ballo la decisione dell’arbitro sul presunto rigore su Gabriel Jesus L’autogol di Fernandinho e la rete di De Bruyne regalano il pass per le semifinali al Belgio: il Brasile è ufficialmente fuori dai Mondiali di Russia 2018. Il ct Tite però, nel post partita ha difeso ...

Brasile fuori dal Mondiale - è processo a Neymar : ma quanto ha deluso Gabriel Jesus? Non regge il paragone con il ‘Fenomeno’ : Il Brasile esce dal Mondiale di Russia 2018, in patria è processo a Neymar, ma la vera delusione è Gabriel Jesus: il ‘nuovo Ronaldo’ non è ancora pronto per un paragone così pesante Triplice fischio, il tabellone della Kazan Arena segna un risultato clamoroso: Brasile-Belgio finisce 1-2. La squadra verde-oro, considerata come una delle favorite per la vittoria finale dei Mondiali di Russia 2018, si è fermata ai quarti di ...

Suarez : 'Neymar fenomenale nonostante le critiche' : L'attaccante dell'Uruguay Luis Suarez ha definito il fuoriclasse Brasiliano Neymar 'un giocatore fenomenale', nonostante le frequenti accuse di simulazione nei suoi confronti. Lo riportano i media ...

Russia 2018 - è un Mondiale “dominato” dal Psg : non solo Neymar e Mbappè - parigini protagonisti assoluti : E’ il Mondiale del Psg, i calciatori del club parigino guidato nella prossima stagione da Tuchel, stanno dominando a Russia 2018 E’ stato etichettato come il Mondiale del flop dei “grandi”. Da Messi a Cristiano Ronaldo, sino a Germania e Spagna, sono tante di certo le delusioni di Russia 2018. C’è chi però non sta deludendo affatto, si tratta dei calciatori del Psg, veri e propri mattatori della competizione. ...