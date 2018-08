Nespoli | ' Tra 10 anni i biglietti per lo spazio si compreranno su Internet'

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Mauro Nespoli in trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo : Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato L’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli è arrivato a questa ...