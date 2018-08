Nel più classico e curioso dei festival l' opera è un antidoto al populismo

Moto : Vinales il più veloce Nel warm up : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Maverick Vinales ha segnato il miglior tempo, 2:01.980, nel warm up di Silverstone di MotoGp, che si correrà alle 12.30 suo circuito britannico, orario anticipato per evitare le ...

Più di venti operatori impegnati Nello straordinario salvataggio della donna rimasta ferita ieri su Punta Venezia a Crissolo : C'è un dato che va oltre la cronaca dell'incidente di ieri , sabato 25 agosto, su Punta Venezia - nel massiccio del Monviso - dove una donna di 35 anni è rimasta seriamente ferita ad una gamba. Ed è quello legato alla ...

Serie A Story. Stagione 1998-99 : il Milan torna Campione d’Italia Nell’anno del suo Centenario in uno dei tornei più combattuti di sempre : Quarto appuntamento con il nostro viaggio attraverso la storia recente della Serie A italiana. Andiamo adesso a narrare quello che è stato uno dei campionati più equilibrati di sempre da quando esiste la massima Serie: la Stagione calcistica italiana 1998-99, la prima ufficialmente sponsorizzata da TIM (da allora la nostra Serie A assume la denominazione di Serie A TIM, e quest’anno ricorrono i vent’anni esatti dall’ormai storico accordo di ...

F.1 - GP del Belgio - Raikkonen il più veloce Nelle libere 2 : Kimi Raikkonen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il finlandese della Ferrari ha registrato un tempo di 1:43.355, precedendo in classifica le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Verstappen è quarto, mentre Vettel non è andato oltre il quinto tempo nella simulazione di qualifica, lasciando però intravedere un buon ritmo nel passo gara.La Ferrari è veloce. In mattinata era stato Vettel a ...

Autostrade - per Genova investito Nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

F1 Gp Belgio – Raikkonen il più veloce - ma resta ‘Iceman’ Nel post Fp2 : “pole position? Non ne parlo. Ma sul meteo…” : Kimi Raikkonen è il più veloce delle Fp2 ma, come da copione, nessun entusiasmo: per le qualifiche e la gara di Spa niente è ancora deciso Dopo il 4° posto delle Fp1 del mattino, Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 sul tracciato di Spa in prima posizione, piazzando la sua Ferrari davanti al duo Mercedes formato da Hamilton e Bottas. Intervistato nel post Fp2, il pilota finlandese ha comunque preferito utilizzare un low profile (come sempre), ...

Fulmine sulla spiaggia Nel Salento : quattro feriti - il più grave ha 13 anni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fumlini in spiaggia. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra...

Moto3 - GP Gran Bretagna : Nelle prime due prove libere Arbolino è il più veloce. 2° Bezzecchi - 3° AntoNelli : Nuvoloni minacciosi, vento forte e un mare di buche: Silverstone è più complicata del previsto. La riasfaltatura del tracciato ha migliorato il grip ma non ha eliminato il problema degli avvallamenti ,...

F.1 - GP del Belgio - Vettel il più veloce Nelle prove libere 1 : Il weekend del Gran Premio del Belgio è entrato ufficialmente nel vivo con la prima sessione di prove libere. Sebastian Vettel è stato il più veloce sul circuito di Spa-Francorchamps, fermando il cronometro sull'1:44.358. Il tedesco della Ferrari ha preceduto di un decimo e mezzo la Red Bull di Max Verstappen e di due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton.Buona la prima per la Rossa. Programma differenziato per le due Ferrari in questa prima ...

Gp Belgio - Vettel il più veloce Nelle prime libere : Roma, 24 ago., askanews, - La Ferrari di Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nelle prime libere del Gp del Belgio, tredicesma prova del mondiale di Formula1 in programma domenica sul ...

Separati dalla nascita - i più clamorosi sosia Nel mondo del calcio : FOTOGALLERY : Squadre diverse, ruoli diversi, epoche diverse... ma volti quasi identici. Si dice che nel mondo ognuno di noi abbia sette sosia, e per questi calciatori l'incrocio col proprio 'doppio' sembra evidente, oltreché clamoroso TUTTI I sosia DEI CALCIATORI IN VERSIONE CARTONE ANIMATO

Guida FeltriNelli su Caserta : con una descrizione così - il Bronx ci farebbe più bella figura : di Linda Maisto e Francesco Pastore In questi giorni, ha fatto scalpore, non solo in Campania, la notizia che la Guida turistica della Feltrinelli su Italia del Sud e Isole abbia fornito ai propri lettori una descrizione assai sommaria e negativa, ai limiti della diffamazione secondo il sindaco, della provincia di Caserta. L’invito neppure troppo nascosto della Guida è di evitarla del tutto. Parafrasando il testo, si legge che Aversa e dintorni ...