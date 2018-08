Nel deserto del Gobi inseguendo Indiana Jones | a caccia di dinosauri

Eni - estensione degli asset nel delta del Nilo e Nel deserto occidentale in Egitto : Eni a lavoro in Egitto . La multinazionale ha annunciato che le Autorità egiziane hanno approvato una nuova concessione denominata " Nile delta " che autorizza l'estensione di dieci anni dell'Abu Madi ...

Esercito siriano in battaglia con i terroristi Nel deserto ad Al-Suwayda - VIDEO - - : L'Esercito siriano continua l'offensiva contro le posizioni dei terroristi dell'ISIS nel deserto a est della provincia di Al-Suwayda. Il reporter di Sputnik comunica che l'Esercito siriano porta ...

Maltempo in Algeria - alluvioni Nel deserto : sale a 7 il bilancio dei morti : E’ di sette persone morte il bilancio provvisorio delle intemperie e delle inondazioni che hanno interessato alcune citta’ nelle regioni sud e est del paese. E’ quanto riferito dalla protezione civile algerina. Nel dipartimento di Tamenrasset, il piu’ colpito dalle intemperie, sette persone sono state trovate morte negli ultimi due giorni e un bambino risulta al momento disperso. A In Guezzam, un comune situato nella ...

Maltempo - devastanti alluvioni seminano distruzione in Algeria e Tunisia : morti e feriti Nel deserto mentre l’Europa soffoca dal caldo [FOTO e VIDEO] : 1/50 ...

F1 – Raikkonen abbandonato Nel ‘deserto’ dell’Hungaroring : l’errore della Ferrari è imbarazzante : Clamorosa dimenticanza del team Ferrari: Raikkonen costretto a correre in condizioni incredibili al Gp d’Ungheria Un inizio ricco di colpi di scena, quello del Gp d’Ungheria, valido per il 12° round della stagione 2018 di F1. Dopo il ritiro di Max Verstappen a causa di un improvviso calo di potenza, è Kimi Raikkonen ad attirare l’attenzione su di sè. Il finlandese è apparso molto infastidito e arrabbiamo col team a causa ...

Spazio - Sudafrica : inaugurato Nel deserto del Karoo il radiotelescopio MeerKAT : È stato inaugurato pochi giorni fa nel deserto del Karoo, in Sudafrica, il radiotelescopio MeerKAT parte integrante del progetto multinazionale Square Kilometre Array (SKA) cui partecipa in maniera attiva e qualificata anche l’Italia. Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi alla presenza del Vicepresidente della Repubblica del Sudafrica David Mabuza e con la Ministra della Scienza e della Tecnologia Mmamoloko Khubayi-Ngubane e la Ministra ...

Pozzallo - l'orrore dei viaggi dei migranti : "Mio padre - morto Nel deserto" : Uno dei minori giunti in Sicilia racconta: "Eravamo partiti insieme dall'Eritrea, ma lui è morto in Libia"

Migranti : sbarco a Pozzallo - minore eritreo ha perso padre Nella traversata del deserto : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Era partito dall’Eritrea con il padre per riuscire a raggiungere l’Europa ma in Sicilia è arrivato da solo, perché il padre è morto durante la traversata nel deserto. E’ la storia di un ragazzino eritreo di 15 anni, tra i minori non accompagnati sbarcati ieri sera a Pozzallo. Il minore ha raccontato la sua odissea al team di Save the children, come racconta la portavoce Giovanna Di Bendetto, ...

600 migranti in "condizioni atroci" salvati Nel deserto : missione di Tajani in Niger : Quasi 600 migranti africani, "respinti" dall'Algeria e salvati nel deserto, sono arrivati a metà settimana nel nord del Niger. Lo ha riferito oggi un funzionario locale della città di Agadez, definendo...

Mondiali Qatar 2022 - si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni Nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei : I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 ...

L'Algeria ha abbandonato 13mila migranti Nel deserto/ Inchiesta choc : senza acqua né cibo - a piedi in Niger : L'Algeria ha abbandonato 13mila migranti nel deserto: l'Inchiesta choc di AP su ciò che avviene nel viaggio verso il Niger, senza cibo né acqua ed a piedi. Testimonianze dei sopravvissuti.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:42:00 GMT)