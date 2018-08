Nba | Manu Ginobili si ritira | ' Viaggio favoloso | ben oltre i miei sogni'

Nba - Ginobili si ritira dal basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket , uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs , ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket . La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...

Nba – Manu Ginobili pronto a considerare l’ipotesi di ritiro : decisivo l’incontro con coach Popovich : Manu Ginobili sarebbe pronto a considerare l’ipotesi di ritiro : la decisione verrà presa dopo l’incontro con coach Popovich che avverrà nei prossimi giorni Manu Ginobili sta pensando seriamente di ritiararsi, non alla fine della prossima stagione, ma in questi giorni. Il cestista argentino ha ancora un anno di contratto con i San Antonio Spurs ma, alla straordinaria età di 41 anni, nella mente dell’ex Virtus Bologna e Viola Reggio ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Manuel Cappai - medaglia sicura! Iozia perde contro BeNbaziz : Arriva la prima medaglia sicura per l’Italia nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Manuel Fabrizio Cappai ha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il ...