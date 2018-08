NBA – I rookie votano il ROY 2018-2019 | i risultati del sondaggio sono molto interessanti

NBA – Continua la maledizione dei rookie dei Sixers! Infortunio per Zaire Smiht : il comunicato ufficiale : Continua la ‘maledizione’ dei rookie in casa Sixers: Infortunio per Zaire Smith, il comunicato ufficiale della franchigia riporta di una frattura al piede Ormai sembra abbastanza chiaro a tutti: i Philadelphia 76ers sono vittima di una maledizione! Da qualche anno a questa parte, i rookie scelti al Draft dai Sixers finiscono per infortunarsi, rimediando lunghi stop che funestano il loro primo anno nella lega. È successo a Joel ...

NBA – Chi sarà il Rookie of the Year 2019? Le previsioni di ESPN lasciano spazio a pochissimi dubbi [FOTO] : ESPN ha realizzato una previsione su chi possa essere il Rookie of the Year 2019 dell’NBA: Luka Doncic ha nettamente sbaragliato la concorrenza di tutti gli altri candidati Il Draft NBA 2018 è ormai passato da tempo agli archivi, ma con l’avvicinarsi della nuova regular season, gli occhi sono necessariamente puntati anche sui nuovi giovani che per la prima volta calcheranno un parquet NBA. Al migliore fra le matricole è anche ...

NBA Awards - Harden incoronato MVP. Simmons miglior rookie - Casey allenatore dell'anno : Stanotte a Santa Monica sono stati consegnati i premi stagionali della lega professionistica americana di pallacanestro

NBA – Lonnie Walker e le sue strane teorie - il rookie degli Spurs spiazza tutti : “Hitler? Non credo a quello che ci raccontano” : Lonnie Walker e la sua strana teoria in merito alla morte di Adolf Hitler: il rookie degli Spurs spiazza tutti con il suo pensiero critico su uno dei casi più controversi della storia Dopo la convinzione che la ‘Terra sia piatta’ avanzata da Kyrie Irving e l’utilizzo dei ‘dinosauri come animali’ domestici da parte di Jordan Clarkson, l’NBA è abituata alle teorie più strane. Ma ogni volta che ne spunta una ...