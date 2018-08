Nave Diciotti | Matteo Salvini | Chiederò al Senato di farmi processare

Migranti - fermati 4 presunti scafisti che erano su Nave Diciotti : Palermo, 27 ago., askanews, - Quattro Migranti, tre egiziani e un del Bangladesh, facenti parte del gruppo sbarcato due giorni fa dalla nave Diciotti, sono stati fermati dalla Polizia perché ...

DOPO LA Nave DICIOTTI/ Agrigento e Genova - le due procure di uno strano paese : Il caso della NAVE DICIOTTI non dovrebbe riguardare solo il ministro Salvini, ma anche lo zelo (o la strana lentezza) di certi pm e il merito delle loro inchieste.

Altri sbarchi dalla Nave Diciotti : in ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Nave Diciotti : Cei - "situazione di stallo umanamente intollerabile" : Ma la vera partita da giocare è quella culturale e politica. Perchè non possiamo semplicemente affrontare il tema dei migranti e questo esodo di popoli con delle soluzioni emergenziali che non devono ...

Diciotti - presunti scafisti a bordo della Nave : fermate quattro persone : La Polizia sta eseguendo quattro decreti di fermo nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti scafisti che hanno condotto l’imbarcazione con a bordo gli immigrati poi soccorsi dalla Diciotti e quindi sbarcati in Sicilia. Tra i reati contestati, anche quello di violenza sessuale.Continua a leggere

Trovata la soluzione sui 150 migranti - presenti a Catania sulla Nave Diciotti : Catania, 26 agosto 2018 - Dopo cinque giorni di permanenza sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, ancorata al Molo di Levante per i 150 migranti a bordo è stata Trovata la soluzione sulla loro ...

Nave Diciotti - Cei : "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" : Nave Diciotti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri" La Conferenza episcopale italiana ha deciso di ospitare 100 dei migranti bloccati in questi giorni a bordo della Nave. “Il rischio di strumentalizzare rimane veramente alto”, afferma a Sky tg24 il portavoce Ivan Maffeis Parole ...

Nave Diciotti - Di Maio compatta il governo : «Salvini vada avanti - ma pieno rispetto per l'inchiesta dei pm» : Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso...

Nave Diciotti : scesi i migranti - Salvini indagato : Cento ospitati in una struttura della Conferenza Episcopale Italiana, 20 in Albania e altrettanti in Irlanda. È questa la sorte dei migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera dal giorno di Ferragosto e bloccati per giorni nel porto di Catania. Solo quando è arrivata la certezza del collocamento c’è stato il via libera del Viminale per lo sbarco. Era appena passata la mezzanotte. Sul molo di Levante del porto catanese ...

Vi spiego la tempesta politica e giudiziaria sulla Nave Diciotti : ... si è infilata pure lei in un vicolo senza uscita, col rischio di un blocco o di una riduzione drastica delle quote associative di uno dei paesi fondatori della comunità politica e monetaria del ...