Nave Diciotti | la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca | “I migranti? Metto

ilfattoquotidiano

: Dopo tanta fatica, insulti, minacce e inchieste ecco finalmente la soluzione della nave Diciotti. ?? LIVE ????… - matteosalvinimi : Dopo tanta fatica, insulti, minacce e inchieste ecco finalmente la soluzione della nave Diciotti. ?? LIVE ????… - ItalyMFA : Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi ringrazia l’Albania per la decisione di accogliere 20 profugh… - VauroSenesi : Carissimi, di seguito la lettera inviata questa mattina al Governo sulla vicenda della nave #Diciotti. Vi invitiamo… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) “Ia disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare laall’Adnkronos èDe, ildied ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la verità a colpi di scena, come quando protestò a Palazzo dei Normanni nudo e coperto dalla bandiera della Trinacria dalla pancia in giù con in mano un pinocchio di legno e una bibbia per essere stato escluso dalla commissione Bilancio. Nella città dello Stretto sabato notte sono arrivati isoccorsi dallae rimasti in mare per dieci giorni. Condotti a bordo di pullman nell’ex caserma nel rione Bisconte, ma assicura De, senza ...