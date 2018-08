Napoli | l' atto d' accusa di de Magistris | ' Ci hanno frenato con politiche ostili'

Napoli - ecco il fattore Ancelotti : quando i cambi sono decisivi : Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un'impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio amore e al San ...

Antonio Pennarella - morto Nunzio di Un posto al sole/ Il ricordo del sindaco di Napoli : "Attore straordinario" : Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano noto soprattutto per il ruolo di Nunzio in Un posto al sole: il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:46:00 GMT)

Il Napoli blinda Callejon : dall'interesse del Milan al nuovo contratto - le ultime : Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il patron Aurelio De Laurentiis - che ha più volte dichiarato incedibile Callejon - incontrerà l'entourage del calciatore per trovare l'intesa.

Universiadi 2019 a Napoli - studenti verso lo sfratto : alloggi agli atleti : Alcuni alloggi destinati agli studenti passeranno agli atleti che gareggeranno alle Universiadi 2019

Calciomercato Sampdoria - Tonelli : «Dopo il Napoli ho voglia di riscatto» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

Napoli - preso Ospina dall'Arsenal : prestito con diritto di riscatto : A due giorni dalla fine del calciomercato, il Napoli trova quello che sarà con ogni probabilità il portiere titolare per la prossima stagione. Sarà infatti David Ospina il nuovo estremo difensore ...

Giorgio Napolitano lo ha fatto senatore a vita - Renzo Piano lo ringrazia così : 8 votazioni in 5 anni : Certo è uno dei nomi illustri del nostro paese. Come tale, Giorgio Napolitano lo ha nominato nell'ormai lontano 2013 senatore a vita . Una carica onorifica, ancor di più per un personaggio come Renzo ...

Napoli : scatto Ochoa - Grassi verso Parma : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , all'inizio della prossima settimana la fumata bianca in prestito oneroso senza diritto di riscatto. In attacco scatto per Lapadula del Genoa, superata la ...

Napoli - riscatto contro il Borussia Dortmund. Sugli scudi Milik e Karnezis : Il polacco apre le danze con un gran mancino, mentre il portiere greco stavolta salva a più riprese il 3-1 finale con cui i partenopei battono i tedeschi

Riscatto Napoli - 3-1 al Borussia : gli azzurri ritrovano gol e sorriso : Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c?è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la...

Riscatto Napoli - 3-1 al Borussia : Ancelotti ritrova vittoria e sorriso : Se risposta doveva essere, risposta, almeno in parte, c?è stata. Con tante difficoltà, ma anche con tanta voglia, il Napoli sperimentale di Carlo Ancelotti, che rivoluziona la...

Napoli - tutto fatto per Malcuit : le cifre : Le visite mediche, come riporta Sky Sport , potrebbero svolgersi già lunedì prossimo, poi arriverà la firma sul contratto.

Il Comune : «Il San Paolo pronto per la gara con il Milan - ora il Napoli firmi il contratto» : Attilio Auricchio - capo di gabinetto del Comune - ha una delega speciale sul San Paolo. A oggi l?impianto è un cantiere aperto, con molte criticità e pochi operai al lavoro, tra...