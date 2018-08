Napoli | la truffa della carta di credito hi-tech | inchiesta sui cyber pirati

Napoli - la truffa dei passi carrai : sette su dieci sono senza concessione : Scoppia il caso dei passi carrabili abusivi. Dopo una verifica delle concessioni nella prima Municipalità, su 300 passi carrabili circa il 70 per cento risulta non in regola. Due sono i casi che si ...

Truffa dei ticket bus a Napoli - dipendente comunale fotocopiava gli ordini : Fotocopie false di ordini di acquisto del Comune per i biglietti Unico Campania replicate per decine di volte tanto che le fatture, da una media di 5mila euro l'anno sono schizzate a 350mila euro. Si ...

Napoli. Truffa all’asl : ricette rubate - esami costosi mai fatti : Napoli. Truffa all’asl: ricette rubate, esami costosi mai fatti – I militari della Stazione di Napoli-Posillipo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura – nei confronti di 2 indagate (un’ex assistente di un medico di base ed un’amministratrice di un centro diagnostico) ritenute ...

Condannati a Napoli tre truffatori - tutto partì da un colpo spezzino : La Spezia - Quattro anni e due mesi per Angelo Maranta, tre anni per il fratello Salvatore, cinque anni per Felice Matteo. Queste le condanne inflitte dal tribunale di Napoli ai tre, accusati di ...