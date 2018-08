Napoli | la querelle col Comune rischia di finire in tribunale

calciomercato

: ????....LA GIOSTRA DELLA QUERELLE STADIO.....dei ' bambini ' continua...mentre tutti li DERIDONO ma sono troppo pres… - nipnoz : ????....LA GIOSTRA DELLA QUERELLE STADIO.....dei ' bambini ' continua...mentre tutti li DERIDONO ma sono troppo pres… - maxmassi969 : Questo è quello che ho scritto a Pedulla per le sue pesanti critiche ad ADL riguardanti la querelle col comune di N… - davidefrn : @Chiariello_CS @YouTube Veramente noiosa la prima parte della trasmissione...a noi interessa il Napoli non la quere… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Come riportato da La Repubblica , l'assessore allo Sport deldi, Ciro Borriello , ha annunciato che ilmetterà in mora ilper il mancato pagamento del fitto per l'utilizzo del San Paolo in occasione del match con il Milan. ...