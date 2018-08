Nafta addio! Trump annuncia nuova intesa commerciale con il Messico : Teleborsa, - Il North American Free Trade Agreement , NAFTA , , l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi fra Washington e Paesi come Canada e Messico va in pensione dopo che ...

Accordo commerciale tra Usa e Messico. Verso l'addio al Nafta : Il presidente Trump lo definisce 'molto buono per entrambi i paesi'. Con i Canada i negoziati inizieranno a breve - Il presidente Trump l'aveva anticipato - come suo solito - via Twitter: Stati Uniti ...