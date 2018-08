MYANMAR | GENOCIDIO ROHINGYA | FACEBOOK RIMUOVE ACCOUNT MILITARI Ue | “situazione molto

ROHINGYA - ONU : "MILITARI BIRMANI PROCESSATI PER GENOCIDIO"/ Ultime notizie - coinvolti capi esercito MYANMAR : ROHINGYA , Onu: "militari BIRMANI siano incriminati per genocidio". Ultime notizie , accusato il capo dell' esercito Min Aung Hlaing e altri cinque ufficiali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:11:00 GMT)

I capi dell’esercito del MYANMAR dovrebbero essere processati per genocidio - dice l’ONU : Ma anche per crimini contro l'umanità e crimini di guerra contro i rohingya, la minoranza musulmana che abita le zone occidentali del paese The post I capi dell’esercito del Myanmar dovrebbero essere processati per genocidio, dice l’ONU appeared first on Il Post.