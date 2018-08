Mountain bike | Coppa del Mondo 2018 | Gerhard Kerschbaumer sale ancora sul podio e ora

Mountain bike – Coppa del Mondo : settimo posto per Chiara Teocchi a La Bresse : La Coppa del Mondo di Mountain Bike si è chiusa a La Bresse (Francia) con un weekend senza acuti per il Team Bianchi Countervail. La bergamasca Under 23 ha conquistato il settimo posto finale dopo il nono posto nell’ultima prova Con la settima e ultima prova di La Bresse nel week end da venerdì 24 a domenica 26 agosto si è chiusa Coppa del Mondo XCO 2018. Per i Biker del Team Bianchi Countervail la spedizione in Francia non ha regalato ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : a La Bresse vincono Nino Schurter e Jolanda Neff. Secondo posto per uno sfortunato Gerhard Kerschbaumer : Svizzera in trionfo nella settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike. A La Bresse (Francia) gli elvetici fanno doppietta nel cross country, con la vittoria nella gara maschile di Nino Schurter e in quella femminile di Jolanda Neff, che conquistano anche la classifica generale. L’Italia può invece festeggiare un altro podio di Gerhard Kerschbaumer. Andiamo a scoprire nel dettaglio come sono andate le gare ...

Mountain bike – European Youth : Letizia Marzani bronzo nel Cross Country U17 : L’azzurra fa suo il terzo gradino del podio nella prova Cross Country Under 17 – Titolo a Mona Mitterwallener, argento per Aneta Novotna – Nella prova maschile quarto posto per Diego Caviglia, oro per Jan Zatloukal Arriva anche la medaglia di bronzo per la Nazionale italiana! E’ Letizia Marzani ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio, nella prova Cross Country Under 17 degli Europei giovanili MTB in programma a ...

Mountain bike – European Youth : Sophie Auer d’argento nel Cross Country U15 : L’azzurra classe 2004 sale sul secondo gradino del podio nella prova Cross Country U15 e si prende il suo secondo argento personale, dopo quello vinto con la staffetta. Al maschile quarto posto per Carlo Cortesi Ancora un argento per la Nazionale azzurra negli Europei Giovanili MTB in programma a Pila. E’ Sophie Auer a salire sul secondo gradino del podio della prova Cross Country Under 15: la seconda medaglia d’argento ...

Mountain bike – European Youth : Italia U15 d’argento nel Team Relay : European Youth Mountain Bike: Italia U15 d’argento nel Team Relay A Pila Marco Betteo, Carlo Cortesi e Sophie Auer conquistano il secondo gradino del podio nella prova a staffetta Under 15 – Il titolo va al Liechtenstein, bronzo per la Repubblica Ceca – Sesto posto per gli azzurri Under 17 E’ medaglia d’argento per l’Italia Under 15 nella prova a staffetta degli UEC European Youth MTB Championship di ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : amore - coregone e Mountain bike : «Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra….ed è proprio lì che ti vedo meglio, luce mia»: giorni fa, questa era stata la bella dichiarazione d’amore con cui veniva accompagnato un dolcissimo scatto di loro in bianco e nero. Adesso, invece, per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tempo di sole, sorrisi e colori. Rigorosamente ad alta quota. Insieme alle piccole Sole e Celeste (ma anche ai due irresistibili ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : a La Bresse l’ultima tappa stagionale. Gerhard Kerschbaumer vuole chiudere in bellezza : Questo fine settimana a La Bresse (Francia) si svolgerà la settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike. Una gara che deciderà quindi le classifica generali e sarà anche l’ultimo test prima dei Mondiali, che si svolgeranno a Lenzerheide dal 5 al 9 settembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questa ultima tappa. Partiamo dal maschile dove lo svizzero Nino Schurter ha già vinto matematicamente la sesta ...

Mountain bike – Coppa del Mondo : la Bianchi Countervail al completo per il finale a La Bresse : Tempier, Fontana, Colledani e Teocchi prenderanno parte al settimo e ultimo round di Coppa del Mondo di Mountain Bike a La Bresse (Francia) nel weekend dal 24 al 26 Agosto Ultima prova di Coppa del Mondo per il Team Bianchi Countervail, che si schiererà a pieno organico a La Bresse (Francia) nel weekend fra venerdì 24 e domenica 26 agosto. Il round transalpino di Coppa del Mondo rappresenta un’occasione di rivalsa dopo un paio di uscite ...

Il crollo del ponte di Genova : Manuele Bellasio - promessa della Mountain bike - tra le vittime : Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo dei morti accertati è di 39 mentre i feriti sono 16 di cui 9 gravi. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi ora dopo ora. C’è anche una giovane promessa della mountain bike tra le vittime del crollo del viadotto su cui passava l’autostrada A10. ...

Crollo del ponte Morandi : Samuele - morto con mamma e papà; Manuele giovane promessa della Mountain bike; Angela - la funzionaria milanese : Samuele, otto anni, era in viaggio con i genitori. Il telefonino abbandonato e gli squilli di una mamma

Mountain bike - Europei 2018 : l’Italia torna ai vertici con Luca Braidot. I veterani Fontana e Lechner ancora piazzati : Agli Europei di Mountain bike di Glasgow (Gran Bretagna), l’Italia è finalmente tornata sul podio nel cross country grazie allo straordinario argento conquistato da Luca Braidot. L’ultima medaglia elite risaliva al 2015 con l’argento di Eva Lechner, mentre al maschile era stato Marco Aurelio Fontana nel 2013 a prendersi il bronzo. In questa rassegna continentale i due veterani azzurri si sono ancora piazzati, ma fortunatamente l’Italia ha ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Moint Saint Anne 2018 : Gerhard Kerschbaumer secondo nella penultima tappa : Prosegue il momento positivo del campione d’Italia Gerhard Kerschbaumer. nella penultima prova di Coppa del Mondo 2018 di Mountain bike a Mont-Sainte-Anne, in Canada. Il campione italiano, dopo aver trionfato a Vallnord (Andorra), è giunto secondo in questo round, mettendo in evidenza coraggio e grandissima classe. Partito con circospezione, l’altoatesino si è reso protagonista di una grande rimonta che lo ha portato a ridosso della ...