MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 | le scuse della Direzione Gara “Abbiamo fatto il

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone non si corre e l’organizzazione è sotto accusa. Solo Marc Marquez può sorridere : Parlare di una domenica come tutte le altre non è proprio il caso. Quanto avvenuto a Silverstone (Gran Bretagna) è una pagina nera per l’organizzazione del Motomondiale e resterà una macchia indelebile sulla gestione del Circus delle due ruote. Dopo quasi cinque ore di attesa, tra rinvii e speranze, il GP delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 è stato cancellato. Nel corso di una riunione straordinaria della Safety Commission, dove i piloti ...

MotoGP – Gp di Gran Bretagna annullato - Pedrosa svela cosa è accaduto alla Race Direction : “ecco di cosa abbiamo parlato” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Dani Pedrosa dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...

MotoGP. La pioggia ha cancellato il GP di Gran Bretagna : Si scrive una nuova pagina per la MotoGP. La pioggia ha cancellato il GP di Gran Bretagna in programma a

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché è stata cancellata la gara? Asfalto non adatto a drenare la pioggia : Il primo monito lo aveva emesso qualche settimana fa Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula Uno, infatti, aveva spiegato come il nuovo Asfalto del suo tracciato di casa, Silverstone, fosse orribile, nonostante fosse stato rinnovato nel corso dell’inverno. Le sue parole parlavano di numerose buche e avvallamenti che rendevano lo scenario davvero irregolare. Uno spreco di soldi, a suo dire. I timori di tutti, quindi, si spostarono ...

MotoGP - gara annullata : salta GP Gran Bretagna/ Verrà recuperata? La decisione finale : MotoGp, gara annullata: salta GP Gran Bretagna. Verrà recuperata? La decisione finale dopo la prima ipotesi di un rinvio a domani che ha scatenato reazioni divergenti. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:37:00 GMT)

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale Piloti - Gp di Gran Bretagna 2018 Silverstone : gara cancellata per troppa pioggia : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti rimane invariato per la cancellazione del Gran Premio di Gran Bretagna 2018. A Silverstone piove troppo, le condizioni della pista sono pericolose(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:16:00 GMT)

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Marquez in testa : Non si è disputato il GP di Gran Bretagna 2018, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, a causa dell’impraticabilità della pista dovuta alla fitta pioggia caduta a Silverstone. Marc Marquez rimane saldamente in testa alla Classifica generale con un largo vantaggio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018: Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2018 1 Marc Marquez Honda SPA 181 2 Valentino ...

Il Gran Premio di MotoGP di Gran Bretagna è stato annullato : A causa della pioggia e dei problemi di drenaggio dell'asfalto del circuito di Silverstone; sono state cancellate anche le gare di Moto2 e Moto3 The post Il Gran Premio di MotoGP di Gran Bretagna è stato annullato appeared first on Il Post.

MotoGP – Clamoroso a Silverstone : il Gp della Gran Bretagna è stato cancellato : Arriva la comunicazione definitiva: il Gp della Gran Bretagna non si fa, la decisione dei piloti a Silverstone Un triste e deludente epilogo, a Silverstone: un weekend caotico al Gp della Gran Bretagna, partendo dal brutto incidente di Tito Rabat durante le Fp4 di ieri. La pioggia non ha dato troppa tregua sulla pista britannica, costringendo gli organizzatori a sposare l’orario ufficiale della gara, dalle 14.00 alle 12.30 di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : gara rinviata - tutto il nuovo programma. In pista entro le 20.30? Tutti gli scenari : Sembra non avere un termine, nè soluzione, l’infinita giornata di Silverstone. La pioggia continua a cadere in maniera incessante sul tracciato inglese e non permette, al momento, di dare il via alle gare delle tre classi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. L’ultima comunicazione della Direzione gara spiega che “Per colpa della natura dell’asfalto di Silverstone non è possibile gareggiare fino a che la pioggia non ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : possibile partenza alle ore 15.00 - il nuovo programma della gara a Silverstone : Il GP della Gran Bretagna 2018 potrebbe partire alle ore 15.00 (italiane). Questa è l’ultima notizia che arriva da Silverstone dove si dovrebbe disputare la gara della MotoGP: originariamente programmata per le ore 12.30, la prova è stata rinviata per le proibitive condizioni della pista dovute al pessimo drenaggio dell’asfalto che non riesce a contenere la pioggia. L’ultimo aggiornamento arrivato dalla direzione corsa parla di ...

DIRETTA MotoGP GP GRAN BRETAGNA/ Streaming video SKY gara live : decisiva nuova ispezione - partenza alle 15? : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP GRAN BRETAGNA 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo GRAN Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:12:00 GMT)

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena - pioggia assassina. Rischio cancellazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY gara live : partenza posticipata o rinvio a domani? (GP Gran Bretagna 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:56:00 GMT)