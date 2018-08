sportfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Un’immagine chepiù di mille parole: la foto del piccolo fan deluso dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna diventa virale Niente gare a: dopo un continuo posticipare, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di non correre il Gp della Gran Bretagna a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza a causa delle buche sull’asfalto nelle quali, per lo scarsi drenaggio, si creavano pericolose pozzanghere. Una decisione presa per la sicurezza dei piloti, ma che ha lasciato l’amaro in bocca in tutti queiche hanno atteso per ore e ore, uomini, donne, adulti, ma soprattutto piccini. Ed è proprio la foto di un piccolo fan che è diventata virale nelle ultime ore. Un tenerissimo bambino mostra lo stato d’animo di tutti queiche non hanno potuto vedere la gara inglese, per tutti quei fan che si erano ...