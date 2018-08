Morta la deputata M5S Iolanda Nanni | era malata da tempo Di Maio | ' Ha lottato fino alla

Rita Borsellino - Morta la sorella del magistrato ucciso dalla mafia : aveva 73 anni. Sfidò Cuffaro e fu eurodeputata Pd : È morta a Palermo Rita Borsellino. La sorella minore del magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio del 1992 aveva 73 anni. Malata da qualche tempo, si trovava in terapia intensiva. Farmacista come il padre, ha gestito per anni la farmacia di famiglia nel quartiere della Kalsa. Dopo l’omicidio di Paolo Borsellino – ucciso in via d’Amelio, sotto casa della madre – aveva cominciato a girare le scuole per raccontare la ...