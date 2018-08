Morta deputata M5S Iolanda Nanni | era malata da tempo Di Maio | «Ha lottato fino alla

M5s - Morta la deputata Iolanda Nanni : ex consigliere in Lombardia - si era candidata alle politiche nonostante la malattia : È morta la deputata del Movimento 5 stelle Iolanda Nanni. Ex consigliere regionale in Lombardia, era malata da diversi mesi ma, nel gennaio scorso, aveva deciso ugualmente di candidarsi alle politiche, finendo poi eletta. Nata a Pavia, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 29 novembre. “Con grande dolore e commozione – si legge nella nota dei suoi ex colleghi in Regione – il M5s Lombardia annuncia che Iolanda Nanni è mancata ...