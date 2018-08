Milano | rubano 14 mila euro a una turista La polizia incastra le borseggiatrici della

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000destinati allo shopping nella capitalemoda. Ma mai avrebbe pensato che quelle quattro cittadine bosniache l’avevano già “puntata”. Il fatto risale al 20 agosto, quando le quattro malintenzionate l’avevano convinta, visto gli enormi bagagli, a prendere l’ascensore “è più facile e poi le indichiamo noi la strada per prendere il taxi”. Le temperature sono molto elevate e la, spaesata, non conoscendo la città, approfitta...