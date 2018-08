Milano | rubano 14 mila euro a una turista | denunciate 4 bosniache

Milano - ladre in stazione Centrale : così rubano 14mila euro a turista - : Quattro borseggiatrici hanno attirato la vittima nell'ascensore della stazione, con la scusa di aiutarla con i bagagli. Poi le hanno sottratto il portafoglio. A incastrarle, le telecamere di ...

Milano - rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...

Danni nel palazzo - poi rubano il gatto : la «notte brava» dei ragazzini della Milano bene : L'avvocato N. C., 45 anni, vive in via Giangiacomo Mora, di giorno tranquilla contrada commerciale, di notte sfogatoio della movida delle Colonne di San Lorenzo. Sabato scorso, appena sveglio, ha ...

Milano : in due derubano turista all'aeroporto Malpensa - arrestati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Hanno derubato dello zaino un turista all'interno dell'aeroporto di Malpensa, ma sono stati individuati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale e arrestati. Si tratta di due uomini di 29 anni, uno di origine francese, l'altro algerino, in Italia senza fissa dimora