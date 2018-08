Milano | ciclista investito da un camion in centro | è grave

Milano - ciclista investito da un camion in centro : trasportato in codice rosso al Niguarda - è grave : Il camionista si è fermato per soccorrere la vittima: poi, sotto shock, è stato ricoverato per controlli

Pirati della strada - fermato 21enne : per la polizia locale ha ucciso il ciclista in via Ferrari a Milano : Incastrato da impronte digitali e immagini delle telecamere. La macchina, abbandonata in un campo, era intestata a un prestanome

Milano - morto il ciclista travolto dal pirata della strada : continua la caccia all'uomo : Le ricerche del responsabile, che non si è fermato per soccorrere la vittima, sembrano essere vicine alla conclusione

Milano - travolto da un'auto : ciclista in fin di vita - è caccia al pirata della strada : L'uomo, 64 anni, ricoverato al Policlinico, è in coma: ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi