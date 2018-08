Milan | Rodriguez in bilico | summit con il suo agente C' è sotto il Psg?

Milan - l’agente di Rodriguez a colloquio con Leonardo : c’è il Psg! : Ricardo Rodriguez allettato dalla proposta del Psg, il club francese sta corteggiando il terzino del Milan da diverse settimane L’agente di Ricardo Rodriguez è arrivato da pochi minuti a Casa Milan. Il procuratore avrà un colloquio con Leonardo, dirigente rossonero, nel quale si farà il punto della situazione sul terzino svizzero. L’offerta del Psg c’è e piace anche al calciatore che avrebbe la possibilità di giocare al ...

Belen Rodriguez condannata per diffamazione dal Tribunale di Milano : ecco cosa è successo : Belen Rodriguez condannata dal Tribunale di Milano per diffamazione. Vediamo cosa è successo nel dettaglio e cerchiamo di capire la faccenda. Che la bella showgirl argentina non abbia un bel feeling con la stampa è risaputo, ma in queste ore arriva la notizia che è stata condannata per diffamazione per quanto accaduto con il giornalista Riccardo Signoretti, direttore, tra l’altro, del settimanale Nuovo. Belen Rodriguez condannata per ...

Milan - contro il Napoli favoriti Musacchio su Caldara e Rodriguez su Laxalt : Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 , contro il Napoli sembra più probabile la presenza di Mateo Musacchio rispetto a quella di Mattia Caldara , nella coppia centrale che sarà formata con Alessio Romagnoli. Sulle corsie ...

Milan - Rodriguez rimane per i problemi al cuore di Strinic : Rodriguez, colui che la scorsa stagione doveva essere uno dei protagonisti del ritorno del grande Milan, si è rivelato non all’altezza di quelle che erano le aspettative iniziali e i presupposti per non vedere più il giocatore con la maglia rossonera addosso erano diventate sempre più concrete.--Tutto questo prima che il Milan non fosse al corrente dei problemi al cuore di Strinic, che ha portato ai rossoneri l’acquisto immediato di Laxalt e ...

Milan - scambio Draxler-Rodriguez : la pazza trattativa che “rimbalza” dalla Germania : Tuchel è disposto a vendere Draxler, il Milan ci prova con una trattativa che coinvolge anche il terzino Rodriguez-- In casa Milan si fa un gran parlare nelle ultime ore di due trattative caldissime. Una è più concreta, quella per il centrocampista Bakayoko, l’altra una suggestione che sta prendendo piede. dalla Germania è infatti rimbalzata la notizia di un possibile scambio alla pari tra Draxler e Rodriguez con il Psg. Tuchel è alla ...

Georgina Rodriguez - shopping con Cristiano Ronaldo a Milano (FOTO) : In giro per i negozi di via Montenapoleone con il compagno Cristiano Ronaldo “Buona sera con il mio amore”, scrive Georgina Rodriguez sui social, postando una foto che la vede insieme al suo compagno Cristiano Ronaldo poco prima di dare il via a un’intensa sessione di shopping. Si sono trasferiti in Italia da pochi giorni, e per la new entry della Juventus e per la sua dolce metà è già tempo di sbizzarrirsi con gli acquisti. E quale location ...

Calciomercato Milan - Ricardo Rodriguez vuole restare : niente Psg : La sua avventura al Milan proseguirà anche nella prossima stagione, nonostante il forte interesse del Paris Saint-Germain che lo avrebbe volentieri portato a Parigi nel corso di questa estate di ...

Milan - l'Arsenal su Ricardo Rodriguez : ma i rossoneri vogliono 34 milioni : l'Arsenal su Ricardo Rodriguez? Dopo l'addio di Bonucci i rossoneri potrebbero perdere un altro componente della difesa dello scorso anno. Lo svizzero, secondo il Daily Mail, sarebbe nel mirino della ...

Calciomercato Milan – Offerta dell’Arsenal per Ricardo Rodriguez : ‘no’ dai rossoneri - ma il reparto terzini è affollatissimo : Milan attivo anche sul Calciomercato in uscita: l’Arsenal offre 30-35 milioni per Ricardo Rodriguez. rossoneri orientati verso il no, ma i terzini in rosa sono troppi-- Dopo i grandi arrivi di Higuain e Caldara, i vari rumor riguardanti la tanto agognata mezzala, il Milan si concentra anche sul mercato delle cessioni. Uno dei reparti con qualche esubero è senza dubbio quello dei terzini. A destra ci sono Conti e Abate, mentre a ...

Cecilia Rodriguez - incidente hot in strada a Milano : si abbassa e si vede l'intimo (FOTO) : Che le star dei nostri giorni siano quasi sempre al centro dell'attenzione è ormai risaputo, così come è risaputo che i paparazzi si nascondo in ogni angolo. A cadere vittima dell'obiettivo dei paparazzi, questa volta, è proprio una delle star più recenti: la bellissima ed affascinante Cecilia Rodriguez che, durante una passeggiata per le strade milanesi con il proprio partner, ha accidentalmente mostrato ciò che nascondeva sotto la gonna. ...

Rodriguez via dal Milan?/ In caso di addio rossoneri pronti a puntare su Biraghi : Sull'esterno svizzero del Milan, Ricardo Rodriguez, c'è il Tottenham. La compagine rossonera, in caso di addio, punterebbe tutto su Cristiano Biraghi, calciatore della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:54:00 GMT)