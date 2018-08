Milan | l’agente di Rodriguez a colloquio con Leonardo | c’è il Psg!

Calciomercato Milan – Contatto telefonico fra Leonardo e l’agente di Rabiot : segnali d’apertura - ecco le novità : Leonardo e la telefonata con la madre di Rabiot: il dirigente rossonero sonda il terreno prima di un’offerta del Milan al PSG-- Giornate calde in casa Milan: dopo l’arrivo di Caldara, il club rossonero continua il suo lavoro per rafforzare il centrocampo. Non è un mistero ormai che il sogno di Leonardo sia quello di avere al Milan il francese Adrien Rabiot. Secondo il Corriere dello Sport sembra che il direttore generale dell’area ...

Milan-Caldara - l’agente Riso ha trovato l’accordo : la situazione : Mattia Caldara vicinissimo al Milan, il calciatore della Juventus potrebbe lasciare il club bianconero dopo pochissimi giorni dall’arrivo L’agente di Mattia Caldara, Giuseppe Riso, ha lasciato Casa Milan dopo un lungo e proficuo incontro con il neo dirigente rossonero Leonardo. Ebbene, secondo le prime indiscrezioni seguite all’incontro tra le parti, tra Caldara ed il Milan ci sarebbe l’intesa sull’ingaggio e ...

Milan - Bernard è ad un passo : l’agente in sede per i dettagli contrattuali : Bernard potrebbe essere il prossimo colpo in casa Milan, l’agente del calciatore è giunto in sede per discutere dei dettagli del contratto Milan, ad un passo da Bernard, un grande colpo a parametro zero. Il calciatore, svincolatosi l’anno scorso dallo Shakhtar, potrebbe dare una grossa mano a Gattuso. Si tratta di un esterno abile nel saltare l’uomo, capace di giocare su entrambe le fasce, un calciatore che mancava nella ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Benzema al Milan? La risposta dell’agente è esilarante : Sono ore calde in casa Milan, il club rossonero è alla ricerca di nuovi calciatori da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. In mattina era circolata la voce di un possibile accordo con l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema, non si è fatto attendere il commento dell’agente. In risposta a un post contenente la super notizia di mercato in questione, Karim Djaziri ha risposto con tre faccine intente a ridere, segno che la ...

Calciomercato Milan - Bonucci ha già le valigie in mano : incontro positivo tra l’agente e il Paris Saint-Germain : L’agente del calciatore rossonero ha incontrato a Parigi i vertici del Paris Saint-Germain, confermando il gradimento del proprio assistito alla destinazione francese Lo scossone societario che coinvolge il Milan potrebbe spingere Leonardo Bonucci a lasciare il club rossonero, dopo solo una stagione dal suo sbarco a Milanello. AFP/LaPresse Il procuratore del difensore ex Juventus ha incontrato infatti a Parigi i vertici del Paris ...

Milan-Immobile - una trattativa clamorosamente riaperta : parla l’agente Moggi! : Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato dell’ipotesi di calciomercato che vorrebbe il proprio assistito in maglia Milan nella prossima annata Il Milan potrebbe approfittare della svolta societaria per tornare a lavorare sul mercato. Elliott si appresta a prendere in mano le redini della società, aprendo nuovi spiragli anche in fatto di calciomercato. Una delle trattative più intriganti per quanto concerne i rossoneri, è ...