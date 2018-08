Milan | la solitudine di Higuain | pochi palloni e intesa da affinare

gazzetta

: - VELOSPORT1960 : - CalcioNews24 : La solitudine di Higuain: Gattuso e il peso del Pipita - DonnarummaFans : La solitudine di Higuain Mancano palloni e intesa -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Chi vuole provare a estrarre qualche goccia di ottimismo dalla notte del San Paolo, può rivedersi in loop i due gol rossoneri. Il primo: lancio di Suso per Borini, sponda per Bonaventura. Il secondo: ...