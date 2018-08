Milan | Gattuso | “non ripetere errori di Napoli”

Milan - Gattuso : 'A Napoli abbiamo lasciato il campo - dobbiamo lavorare sulla mentalità' : In vantaggio di due reti dopo 50 minuti di gioco, il Milan ha soltanto accarezzato l'ipotesi di uscire dal San Paolo di Napoli con punti importanti all'esordio in Serie A. Niente da fare per la ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Milan - Biglia ‘non funziona’ : idea nuovo modulo per Gattuso : La partita contro il Napoli ha fornito le prime indicazioni a Rino Gattuso. Il tecnico del Milan, dopo la sconfitta al San Paolo, sarebbe rimasto molto poco soddisfatto della prestazione offerta da Lucas Biglia e starebbe pensando a delle contromosse tattiche già a partire dalla sfida contro la Roma. Milan-Roma, Biglia verso l’esclusione? Gattuso pensa al 4-2-3-1 Apparso fuori condizione nel match contro il Napoli, Biglia potrebbe essere ...

Milan - Gattuso deve salvare il soldato Higuain : Ma, nell'analisi della Gazzetta dello Sport , l'attenzione viene rivolta alle difficoltà palesate da Gonzalo Higuain. Tra Madrid, Trofeo Bernabeu, e Napoli ha tirato tre volte in porta, troppo poco ...

Napoli-Milan - Higuain bene ma Gattuso pretende di più dal suo 9 : Gonzalo Higuain ha giocato una discreta gara contro il Napoli, la prima ufficiale col Milan è stata però una sconfitta cocente Gonzalo Higuain ha giocato una buona gara ieri di fronte al suo ex pubblico di Napoli. Alla prima ufficiale con la maglia del Milan, il Pipita non ha timbrato il cartellino ma si è reso protagonista di una prova di spessore, ripulendo diversi palloni sporchi e facendo respirare la squadra, un po’ meno lucido ...

Napoli-Milan - Gattuso : “Scomparsi dal campo dopo il 2-1” : Rino Gattuso analizza la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli. La sconfitta contro i partenopei ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico rossonero, che dopo il vantaggio per due reti a zero sperava, quantomeno, di non perdere. Di seguito, le parole dell’allenatore rossonero nel post-partita. Gattuso: “Errore sul primo gol di Musacchio” Sulla sconfitta: “Ci abbiamo messo anche del nostro, dopo il 2-1 abbiamo ...

