Milan | Biglia sotto esame | non può più sbagliare

Milan - Biglia ‘non funziona’ : idea nuovo modulo per Gattuso : La partita contro il Napoli ha fornito le prime indicazioni a Rino Gattuso. Il tecnico del Milan, dopo la sconfitta al San Paolo, sarebbe rimasto molto poco soddisfatto della prestazione offerta da Lucas Biglia e starebbe pensando a delle contromosse tattiche già a partire dalla sfida contro la Roma. Milan-Roma, Biglia verso l’esclusione? Gattuso pensa al 4-2-3-1 Apparso fuori condizione nel match contro il Napoli, Biglia potrebbe essere ...

Milan - quanta paura : dagli errori di Gattuso ai pasticci di Musacchio e Biglia : L'inatteso blackout che ha colpito il Milan dal minuto 53, appena subito il primo gol del Napoli da uno scatenato Zielinski, deve essere un campanello d'allarme per Rino Gattuso, un dato da non ...

Milan - le pagelle : Suso top - male Biglia e Musacchio : Il day after per il Milan è ancora più amaro. Dalla possibile impresa del San Paolo allo sconforto, anche per la serata nera di alcuni singoli. La Gazzetta dello sport ha dato 5 a Biglia e Rodriguez, i due peggiori. 5,5 invece per Kessie, Musacchio, Bakayoko, Laxalt, Donnarumma e Higuain. Sufficienza piena per Calabria, Romagnoli e Borini. Due i top, premiati ...

Milan : Biglia - l'anno del riscatto : Senza Bonucci e con due mastini ai suoi lati, l'argentino può tornare a fare quello che sa fare meglio. Sempre che...

Milan - Biglia : 'Ho deluso - ora voglio riscattarmi. Obiettivo Champions' : Nella scorsa stagione il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, ma questo lo sa benissimo anche lui. "Come detto già prima di andare via, sono io il primo a essere deluso per non essere ...

Milan - Biglia fa mea culpa : “stagione non all’altezza chiedo scusa - adesso voglio prendermi la rivincita” : Lucas Biglia pronto a prendersi la sua rivincita personale dopo una stagione sottotono: il centrocampista del Milan fa mea culpa e per l’annata conclusa e si dichiara in cerca di riscatto L’annata del Milan non è andata come le rosee aspettative, dovute alle spese di mercato, avevano fatto sperare. I rossoneri sono stati ‘traditi’ proprio da alcuni nuovi arrivi che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. ...