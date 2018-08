Migranti | tra percezione e realtà | meno di un italiano su tre conosce i numeri

La Cei : "I Migranti della Diciotti saranno trasferiti da Messina all'Auxilium di Ariccia" : Dall'hotspot di Messina, dove si trovano adesso, i migranti che hanno trascorso quasi due settimane a bordo della nave Diciotti e che saranno accolti dalla Chiesa italiana "saranno trasferiti quanto prima, nelle prossime ore, nel centro di Ariccia dell'Auxilium, in attesa di essere ospitati nelle tante diocesi che hanno dato la disponibilità: Torino, Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano all'Jonio, Rossano Calabro, per citare solo quelle ...

Migranti dispersi "in una zona infestata da coccodrilli" : in Australia primo sbarco dal 2014 : Dopo il naufragio del peschereccio nel Queensland, le persone a bordo hanno cercato di fuggire in una foresta di mangrovie...

Australia : primo barcone in 4 anni - Migranti arrestati : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Per la prima volta da quattro anni, una barca di migranti proveniente dal Vietnam è riuscita a raggiungere le coste dell'Australia. I migranti a bordo sono stati arrestati. Il ...

In Australia primo sbarco di Migranti dal 2014 : profughi dispersi in una zona infestata da coccodrilli : Le autorità sono alla ricerca delle persone a bordo di un peschereccio naufragato sulla costa del Queensland. Il ministro dell'Interno: "Lavoriamo per rimpatriarli"

Licenziati - assunti a puntate e contratti volatili. L'accoglienza ai Migranti è stato anche questo : Dopo oltre un decennio di attività Lorenzo La Rocca ha confessato di essere un prestanome di Norino Fratello, imprenditore e politico originario di Alcamo, Tp,. Ha raccontato come venivano gestiti i ...

Bari - rissa tra Migranti e italiani alla mensa dei poveri/ Ultime notizie - fermate cinque persone : Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri. Ultime notizie, fermate cinque persone: forze dell'ordine indagano per ricostruire la vicenda(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:10:00 GMT)

L’esperto di diritto Ue : “Impossibile trasferire i Migranti della Diciotti senza il loro consenso” : L’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, sostiene che i migranti della Diciotti non potranno essere trasferiti in Albania, o in qualunque altro Paese non Ue, contro la loro volontà. Chiara Favilli, lei che è professoressa associata di diritto dell’Unione europea all’Università di Firenze, ci spiega perché?...

Migranti della Diciotti a Messina in attesa di trasferimento : Anche perché, sottolinea il presidente della Cesi, 'non facciamo e non vogliamo fare politica', ma solo 'testimoniare l'amore e la carità cristiana mentre orientiamo le coscienze dei cristiani'. ...

Tra Migranti Diciotti 4 presunti scafisti - fermati : C'erano quattro presunti scafisti a bordo della Diciotti. La polizia in serata ha eseguito 4 decreti di fermo nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti ...

Migranti : M5S - Renzi ipocrita - ora sostenga nostra linea su Ue : Siamo certi, dunque, che il Pd sosterrà la nostra azione politica a sostegno di una accoglienza condivisa dagli Stati che fanno parte dell'Europa". È quanto si legge in un post pubblicato sulla ...

Migranti - una semplice proposta a sinistra : ripopoliamo i piccoli borghi : di Francesco Spada Nel settembre del 2017 è stata approvata una legge salva piccoli Comuni, ovvero una norma che ha l’obiettivo di evitare lo spopolamento di tutti quei comuni al di sotto dei 5000 abitanti e che vivono un irrefrenabile calo demografico. Lo spirito della nuova legge è sciogliere i nodi che strangolano le piccole realtà amministrative “garantendo interventi in materia di ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i Migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...

Nave Diciotti - i Migranti trasferiti momentaneamente a Messina | : La situazione si è sbloccata dopo 10 giorni. I primi soccorsi al largo di Lampedusa nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Dal 20 agosto la Nave era ferma nel porto di Catania. A bordo c'erano 177 ...

Diciotti - Salvini : "I Migranti sbarcheranno - 40 tra Irlanda e Albania gli altri alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nelle prossime ore, 20 diretti in Albania, 20-25 in Irlanda "ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana" ha detto Salvini. I medici saliti a bordo hanno certificato le violenze sulle donne nei campi libici