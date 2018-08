Migranti | sindaco Messina | hotspot abusivo | accertamenti in corso 2

Migranti : sindaco Messina - hotspot abusivo - accertamenti in corso : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - L'hotspot realizzato a Messina sarebbe abusivo. La denuncia arriva direttamente dal sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, che oggi attraverso l'Adnkronos aveva lanciato una provocazione. "I Migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualment

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I Migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

Blitz del vicesindaco di Trieste nella notte : 'sgombera' i Migranti dalle Rive : Trieste - Intervento diretto del vicesindaco della Lega Paolo Polidori nella serata di ieri per sgomberare personalmente il bivacco di migranti sulle Rive cittadine, nelle vicinanze della Capitaneria ...

Migranti - Saviano difende il modello Riace : “Questa la formula vincente. Da qui riparte il sud”. Il sindaco : “E’ possibile ovunque” : Roberto Saviano difende il “modello Riace” e il sindaco Mimmo Lucano che da mesi protesta per il blocco dei fondi dell’accoglienza da parte del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria. “Ovviamente il boicottaggio che sta avvenendo a Riace è tutto di tipo politico. È evidente”. Lo scrittore, che ieri si è recato nel piccolo paesino della Locride e ha visto con i suoi occhi come Riace è rinata grazie ai Migranti, si riferisce ...

Migranti : sindaco Trapani - Mattarella intervenga - no braccio di ferro su pelle deboli : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - Un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché intervenga "come avvenuto a Trapani nelle scorse settimane" per sbloccare la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata da lunedì sera al porto di Catania senza che nessuno dei 177 Migranti a bordo possa

Migranti : sindaco Trapani - Mattarella intervenga - no braccio di ferro su pelle deboli (2) : (AdnKronos) - Già a luglio l'intervento del Quirinale aveva sbloccato il caso della nave della Guardia costiera attraccata a Trapani con decine di Migranti che il ministero dell'Interno non aveva autorizzato a sbarcare. "C'è un ragionamento, quello sull'indifferenza dell'Europa, che è assolutamente

Migranti : sindaco Porto Empedocle - stop a Italia Cenerentola - Ue risponda : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "La vita e la salute devono sempre essere salvaguardate, il soccorso viene prima di tutto e ai Migranti devono essere assicurate assistenza e cure sanitarie. A loro va tutta la mia solidarietà umana, mi auguro che presto la situazione possa sbloccarsi, ma l'Italia non

Migranti : sindaco Partinico - aggressioni atto criminale - no alternativa a convivenza (2) : (AdnKronos) - Messi da parte i ragionamenti di politica "nazionale ed estera che non spettano a me" dice, resta la necessità di governare un territorio in cui a partire dal 2012 i centri per l'accoglienza dei Migranti sono proliferati. Quindici sono attualmente quelli presenti, ospitano di 259 perso

Migranti : sindaco Partinico - aggressioni atto criminale - no alternativa a convivenza : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - C'è "il disinteresse" dell'Europa che "deve aprire gli occhi e capire che l'Italia non può essere lasciata sola". Ma c'è anche un problema di linguaggio, che deve essere "misurato" perché le parole hanno "una potenza straordinaria, ma oggi abbiamo perso la capacità di

NAVE DICIOTTI “VERSO POZZALLO” - MA IL SINDACO SMENTISCE/ Migranti - Ue : “lavoriamo a soluzione” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:45:00 GMT)

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su Migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)