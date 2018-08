Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni Ministro dell’interno | “Li rispediremo al

Migranti sbarcano sulla spiaggia E la Spagna li rispedisce in Marocco : Un video che fa riflettere. Mentre in Italia i porti restano chiusi ai Migranti, la Spagna adesso deve fare i conti con una vera e propria invasione. Di fatto i flussi migratori verso la penisola iberica stanno aumentando di giorno in giorno e queste immagini che arrivano dalla spiaggia di Barrosa dimostrano come anche i bagnati devono fare i conti con gli sbarchi sulle spiagge da parte dei Migranti. Nelle immagini un barcone con circa cinquanta ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i Migranti sbarcano - Salvini è inquisito - 27 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. , 27 agosto 2018,

Diciotti - i Migranti sbarcano tutti : accolti da Albania - Irlanda e Chiesa. Arrestati 4 scafisti : Anche perché, sottolinea il presidente della Cesi, 'non facciamo e non vogliamo fare politica', ma solo 'testimoniare l'amore e la carità cristiana mentre orientiamo le coscienze dei cristiani'. ...

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 Migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Diciotti - 13 Migranti sbarcano dalla nave : Sono diciassette " e non sedici " i migranti per i quali è stato ordinato lo sbarco immediato dalla nave della Guardia Costiera Diciotti. Ma solo 12 di loro, che sarebbero dovute sbarcare per ragioni ...

Diciotti - i Migranti sbarcano tutti : accolti da Albania - Irlanda e Chiesa : I migranti sono sbarcati. Si è messa in moto la macchina per l'assistenza allo sbarco dei 137 migranti che sono su nave Diciotti. Coordinata dalla prefettura coinvolge la protezione civile del Comune, ...

Diciotti - sbarcano tutti i Migranti; indagato Salvini che attacca duramente l'UE : I migranti della nave Diciotti sbarcheranno tutti. Si sblocca finalmente al porto di Catania una lunga querelle densa di polemiche [VIDEO] e caratterizzata anche dall'intervento della magistratura. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risulta infatti indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale ed abuso d'ufficio. Nel corso della giornata erano gia' state sbarcate per motivi sanitari 13 persone delle 150 ...

Diciotti : finisce l'odissea dei Migranti - sbarcano gli ultimi 137 : Termina l'odissea dei migranti della Diciotti. È iniziato poco prima della mezzanotte e un quarto lo sbarco dei 137 migranti scesi uno dopo l'altro dalla nave della Guardia costiera, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni. Ma sul pattugliatore sono rimasti complessivamente ben dieci giorni. Dopo le rapide procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, vengono fatti salire a bordo di tre pullman diretti a Messina. ...

Migranti sbarcano - ecco chi li accoglierà : Sbarcheranno tutti i Migranti della nave Diciotti a Catania. Gli immigrati, si apprende da fonti del Viminale, saranno portati in un centro a Messina, e poi cominceranno le operazioni di distribuzione ...

Migranti sbarcano - ecco chi gli accoglierà : Catania, 25 ago. , Adnkronos, - Sbarcheranno tutti i Migranti della nave Diciotti a Catania. Gli immigrati, si apprende da fonti del Viminale, saranno portati in un centro a Messina, e poi ...

