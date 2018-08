Migranti | Salvini | Scappano dalla guerra e fanno gli schizzinosi?

Migranti : anche Cgil - LeU e Radicali a presidio Milano contro Salvini-Orban : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Ci saranno anche la Cgil Lombardia, Liberi e Uguali, i Radicali, con l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e il gruppo +Europa con Emma Bonino in Lombardia, e la Cnca regionale alla manifestazione di domani in piazza San Babila a Milano per protestare contro l'inc

Salvini indagato : «Rinuncio all’immunità». Diciotti - Migranti verso Ariccia : Il ministro dell’Interno: «Se il pm di Agrigento pensa di intimorirmi si sbaglia» e rilancia la riforma della Giustizia. Nuovo attacco all’Ue: «Quando avranno bisogno di noi li ripagheremo con la stessa moneta»

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i Migranti sbarcano - Salvini è inquisito - 27 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. , 27 agosto 2018,

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i Migranti sbarcano - Salvini è inquisito (27 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. Stasera Roma-Atalanta (27 agosto 2018).(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Non solo Fico : nel M5S vari parlamentari critici sulla 'linea Salvini' sui Migranti : La vicenda della nave Diciotti, ormeggiata per giorni nel porto di Catania, è giunta ormai a conclusione. Un episodio che ha visto, fra le sue molte conseguenze politiche, anche l'emergere di una differenza di vedute piuttosto sostanziale fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico. La terza carica dello Stato è risultato essere dei pochi 'big' nazionali pentastellati ad aver proferito pubblicamente ...

Di Maio : Sui Migranti governo unito. Rispetto i pm - ma Salvini non lasci : Il vicepremier spiega che il titolare del Viminale, accusato di sequestro di persona per il caso Diciotti, deve andare avanti perché non ha violato il codice etico del contratto. Il ministro dell'...

Migranti - Berlusconi : vicino a Salvini : Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire".

Ecco chi è il pm che indaga Salvini e considera "amici" i Migranti : Luigi Patronaggio non è diventato "famoso" ieri, quando ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno. Certo, la vicenda della nave Diciotti, l'interrogatorio a Roma dei funzionari del Viminale e infine la decisione di mettere nel mirino Salvini ne avranno aumentato la (im)popolarità. Ma chi è il procuratore capo di Agrigento?Patronaggio ha 38 anni e tre figli. Una delle sue ultime indagini, quella sulle presunte ...

Migranti sbarcati da Diciotti - Salvini indagato. Di Maio : 'Governo compatto' : "In questi giorni non è mancata la compattezza del Governo. Devo ringraziare il ministro degli Esteri Moavero e il premier Conte perchè abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per ...

Nave Diciotti : scesi i Migranti - Salvini indagato : Cento ospitati in una struttura della Conferenza Episcopale Italiana, 20 in Albania e altrettanti in Irlanda. È questa la sorte dei migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera dal giorno di Ferragosto e bloccati per giorni nel porto di Catania. Solo quando è arrivata la certezza del collocamento c’è stato il via libera del Viminale per lo sbarco. Era appena passata la mezzanotte. Sul molo di Levante del porto catanese ...