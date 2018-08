Migranti | Macron | “Italia? Crisi politica causata dall’assenza di solidarietà Ue Ma da

SPILLO/ Perché Macron fa scappare i Migranti dall'Africa e poi non li accoglie? : L'Europa, Francia in testa, che trae profitto dallo sfruttamento dei paesi poveri dovrebbe essere la prima ad accettare di prendersi i migranti per ragioni economiche. FABRIZIO AMADORI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:01:00 GMT)migranti E VOS THALASSA/ C'è un piano per fare dell'Italia la Libia d'Europa, int. a P. QuerciaCAOS migranti/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui Migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

Ue - Macron : “Ritroviamo unità ed efficacia”/ “Accordo su Migranti è un segnale” - ma è tensione con l'Italia : Ue, Macron: “Ritroviamo unità ed efficacia. Accordo su migranti è un segnale”. Ma è tensione tra la Francia e l'Italia proprio sull'intesa raggiunta nel Consiglio europeo a Bruxelles(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Migranti - Consiglio Ue : scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Macron-Conte - caos e gelo sui centri Migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Migranti - la notte della paura viene risolta col volontariato : è scontro con Macron : Domani è un altro giorno, si vedrà, devono aver pensato i due Big d'Europa Macron e Merkel mentre convincevano il premier Conte a firmare le conclusioni del Consiglio europeo più tormentato che Bruxelles ricordi. Ma il day after della notte più lunga (e insonne) per l'Unione europea (nove ore di trattative, il via libera solo all'alba) prova che lo scontro nel Vecchio continente travagliato dalla questione immigrazione non è destinato a placarsi ...

