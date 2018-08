Migranti in Italia | i numeri percepiti Cattaneo | Ostilità maggiore d' Europa

Macron : 'Italia contro Ue su Migranti non su fondi strutturali' : "L'Italia è contro l'Europa che non è solidale sul piano migratorio, ma è per l'Europa dei fondi strutturali, quando sento certi ministri": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. "Il ...

Massimiliano Fedriga - linea Lega sui Migranti : 'Difendo i confini - 5.000 Migranti...'. Bomba sull'Italia : 'Un ministro inquisito perché fa il suo dovere previsto dalla Costituzione: difendere i confini . Vi sembra normale?'. Lo sconcerto di Massimiliano Fedriga è quello di molti italiani. Il governatore ...

Di Maio : Ue cambi politica Migranti o veto Italia su bilancio : L'Italia porrà di certo il veto sul bilancio pluriennale Ue 2012-2027 in discussione senza un cambiamento delle politiche migratorie.

Il sindaco di Messina : "I Migranti qui senza preavviso. E allora li metto nelle baracche come gli italiani..." : 'I migranti ? metto a disposizione le baracche , quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà ...

I Migranti della Diciotti resteranno in gran parte in Italia : Saranno accolti dalle strutture della Chiesa tra Roma, Torino, Brescia, Bologna, Agrigento e altre città The post I migranti della Diciotti resteranno in gran parte in Italia appeared first on Il Post.

Braccio di ferro sui Migranti - Bruxelles e Berlino : “L’Italia deve pagare - è un obbligo legale” : Arrivano da Bruxelles e da Berlino nuove repliche alle minacce del governo di tagliare i versamenti al bilancio Ue. «L’Italia deve pagare» ripetono, quasi in coro, il portavoce di Angela Merkel e il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger. Perché, come ricorda Steffen Seibert, collaboratore della Cancelliera, il finanziamento del bilanci...

Bilancio - Oettinger contro l'Italia : "20 miliardi a Ue? Una farsa"/ Commissario attacca Lega-M5s sui Migranti : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: '20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa'. Ecco le cifre esatte: Commissario vs Lega-M5s sui migranti.

Migranti - tra percezione e realtà : meno di un italiano su tre conosce i numeri : IST.CATTANEO: ITALIANI SOVRASTIMANO RISCHIO CRIMINALITÀ L'opinione degli italiani è decisamente negativa nei confronti dell'immigrazione e dei loro eventuali benefici per l'economia o la società. ...

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata dall’assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...

Migranti - Italia è il Paese Ue in cui la percezione è più distorta. Presenze sovrastimate e ostilità maggiore di tutta Europa : I cittadini Italiani sono quelli che in Europa hanno la percezione più distorta rispetto all’immigrazione: il 73% della popolazione sovrastima le Presenze. E siamo anche tra i più ostili al fenomeno. A spiegarlo è una ricerca dell’Istituto Cattaneo, che sottolinea come la non conoscenza del numero reale di immigrati faccia emergere “una relazione positiva tra l’errata percezione del fenomeno migratorio e l’atteggiamento ...

Migranti : premier Albania - Italia ci salvò - ora ricambiamo : "Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo,...

Migranti - Di Maio : giusto pm indaghino - ma noi difendiamo Italia : Roma, 27 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non deve dimettersi, 'l'indagine di Agrigento è un atto dovuto. Perché le decisioni prese a proposito della Diciotti facevano capo al ...

Papa Francesco - Diciotti : “Ecco in quale città italiana ospitiamo i Migranti” : Un Papa Francesco risoluto quello che parla coi giornalisti, di ritorno dal IX Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino (il prossimo sarà a Roma nel 2021). Sull’aereo della Aer Lingus, Bergoglio si lascia andare, oltre che sul discorso degli abusi sessuali coperti dalla chiesa cattolica, anche e soprattutto dei migranti della Diciotti accolti dalla Cei. Come infatti si è saputo ieri, a pochi minuti dallo sbarco dei 130 migranti, ...