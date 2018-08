Migranti - in 41 arrivati a Noto su una barca a vela. Anche 13 bambini - : Il gruppo è stato individuato da alcuni turisti che stavano facendo il bagno nella zona della riserva naturale di Vendicari. Poi l'intervento della Guardia costiera. Fermati due uomini di origini ...

Sbarchi - 172 Migranti arrivati in Italia : erano su due barche a vela : Sbarchi, 172 migranti arrivati in Italia: erano su due barche a vela 111 persone sono giunte sulla spiaggia di Capo Bruzzano, in Calabria, altre 61 sono state invece soccorse in prossimità di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. La nave Aquarius ha inoltre salvato 142 migranti al largo della Libia Parole ...

Calabria - sbarco di Migranti tra i bagnanti : sono circa 60 curdi - arrivati in barca a vela : sbarco questa mattina alle 10: una sessantina di migranti curdi è arrivata sulla spiaggia di Bianco, vicino a Reggio Calabria, a bordo di una barca a vela. sono in corso le operazioni di soccorso e identificazione, al momento non si registrano feriti.Continua a leggere

Arrivati 80 Migranti a Roccella Jonica - barca arenata a riva : Roccella Jonica , Reggio Calabria, - Ottanta migranti, tra cui venti donne e trenta bambini, sono giunti stamattina in Calabria a bordo di un'imbarcazione che si é arenata a riva a Roccella Jonica. I ...

Sbarco di Migranti a Siracusa - 53 iracheni arrivati in veliero dalla Turchia : Un altro Sbarco di migranti sulle coste del Siracusano. Sempre con le stesse modalità, sempre con gli stessi numeri. Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato in contrada Fontane Bianche, a sud del capoluogo, un gruppo di 25 persone, di nazionalità irachena (tra loro anche donne e bambini), che secondo quanto lor...

Dalla Turchia sono arrivati 1200 Migranti da gennaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

I dati del Viminale : nel 2018 arrivati 17 mila Migranti - - 80% - : Da gennaio 2018 ad oggi sono sbarcati in Italia 16.935 immigrati, -80,13% rispetto al 2017 e - 78.29% rispetto a due anni fa. Il dato, aggiornato alla giornata odierna, ed è del Viminale. Lo scorso ...

Migranti - i vescovi contro Salvini : "Arrivati alla xenofobia" : A volte si ha la sensazione che i Migranti siano un tema di 'distrazione di massa' rispetto ad altri problemi dell'Italia, dell'Europa e del mondo occidentale. Siamo così passati da un'indifferenza ...

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui Migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Pozzallo - arrivati 519 Migranti : arrestato uno dei 7 scafisti : arrivati al porto di Pozzallo 519 migranti a bordo di 7 imbarcazioni diverse, alcune lasciate alla deriva dai libici ed altre condotte da scafisti