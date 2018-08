Migranti dispersi in una zona infestata da coccodrilli | in Australia primo

In Australia primo sbarco di Migranti dal 2014 : profughi dispersi in una zona infestata da coccodrilli : Le autorità sono alla ricerca delle persone a bordo di un peschereccio naufragato sulla costa del Queensland. Il ministro dell'Interno: "Lavoriamo per rimpatriarli"

Migranti : continua ricerca 4 dispersi tra Turchia e Grecia : ANSAmed, - ISTANBUL, 20 LUG - Proseguono le ricerche da parte delle autorità greche delle 4 persone disperse da ieri - una donna di 36 anni e i suoi tre figli di 6, 4 e 1 anno - dopo il naufragio del ...

Migranti : 4 dispersi tra Grecia e Turchia : ANSA, - ISTANBUL, 19 LUG - Le autorità greche stanno effettuando un'operazione di ricerca e salvataggio di 4 persone - una donna e tre bambini - che risultano disperse dopo il naufragio ieri notte del ...

Migranti - naufragio al largo di Cipro : 19 morti e 30 dispersi/ Ultime notizie : i soccorsi portati in Turchia : Migranti, naufragio al largo di Cipro: sono almeno 19 le vittime e 30 i dispersi. A bordo vi erano oltre 100 rifugiati siriani, tratti in salvo sono stati portati in Turchia.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:39:00 GMT)

Migranti : naufragio a nord di Cipro - 19 morti e 30ina dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - barcone affonda al largo di Cipro : 16 morti e 30 dispersi - : L'imbarcazione, secondo le prime informazioni, trasportava circa 160 persone. I sopravvissuti sono stati assistiti dalla Guardia costiera di Cipro Nord e da quella turca. Uno di loro sarebbe in gravi ...

Una barca di Migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord : ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi : L’agenzia di news turca Anadolu ha scritto che una barca con a bordo 160 migranti si è rovesciata al largo delle coste di Cipro Nord, cioè la repubblica autoproclamata nel Nord dell’isola di Cipro e non riconosciuta da nessuno ad The post Una barca di migranti si è rovesciata al largo di Cipro Nord: ci sono almeno 16 morti e 30 dispersi appeared first on Il Post.

Migranti - naufraga barcone a Cipro : 16 morti - 26 dispersi : Nuova tragedia nei mari, stavolta a nord di Cipro . Almeno 16 Migranti sono morti e 26 risultano dispersi nel naufragio di un barcone . Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, secondo cui altre 101 ...

Migranti - naufragio al largo di Cipro : 16 morti e 30 dispersi : Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi Continua a leggere L'articolo Migranti, naufragio al largo di Cipro: 16 morti e 30 dispersi proviene da NewsGo.

Unhcr : naufragio in Libia - 114 Migranti dispersi : E' un'altra tragedia rispetto a quella da 63 dispersi segnalata ieri dallo stesso Unhcr al largo di Zuara: "Si tratta di due imbarcazioni differenti", ha confermato la fonte dell'Alto commissariato Onu.

Nuovo naufragio di Migranti in Libia - 114 dispersi : E' stato segnalato dall'Unhcr, è il terzo in quattro giorni. 16 i sopravvissuti. Il governo italiano da il via libera all'invio di dodici motovedette alla guardia costiera libica -

Migranti - nuovo naufragio in Libia : 114 dispersi/ Ultime notizie : Malta sequestra Ong Seawatch : Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Nuovo naufragio di Migranti in Libia : 114 dispersi : Il terzo, in quattro giorni. Un altro naufragio di migranti, stavolta di un gommone e ancora un bilancio con oltre un centinaio di «dispersi» che in queste condizioni vuol dire quasi sicuramente «annegati». Il tutto nel Nuovo quadro creato dalla chiusura dei porti italiani e dal più complessivo alzarsi dei ponti levatoi di tutta la «fortezza Europ...

Migranti - nuovo naufragio in Libia con 114 dispersi : L'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati, ha dato oggi notizia di un nuovo naufragio al largo delle coste libiche, il terzo in tre giorni. Si contano altri 114 dispersi. In un tweet la sezione libica dell'UNHCR ha scritto:"Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e Migranti sono stati fatti sbarcare Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in ...