Migranti Diciotti | Papa | saranno integrati

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i Migranti sbarcano - Salvini è inquisito (27 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. Stasera Roma-Atalanta (27 agosto 2018).(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Diciotti - Papa : "Migranti accolti e integrati" | E sulle accuse di mons. Viganò : "Giudicate voi" : Il Santo Padre parla anche di omosessualità nel ritorno dal suo viaggio in Irlanda: "I figli gay non vanno cacciati ma ascoltati"

Tra Migranti Diciotti 4 presunti scafisti - fermati : C'erano quattro presunti scafisti a bordo della Diciotti. La polizia in serata ha eseguito 4 decreti di fermo nei confronti di tre cittadini egiziani e di uno del Bangladesh, ritenuti i presunti ...

Diciotti - la bufala dei Migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera : "Video del 2017" : Il portavoce della Guardia Costiera a Repubblica : "Si tratta di un video di una missione dell'estate 2017 girato a bordo della nave"

Messina - ecco il centro che ospita i Migranti della Diciotti. FOTO : Messina, ecco il centro che ospita i migranti della Diciotti. FOTO Le 137 persone sbarcate nel porto di Catania sono ora accolte in un hotspot nella città dello Stretto. Poi, andranno in Albania, in Irlanda e nelle strutture messe a disposizione dalla Conferenza episcopale italiana Parole chiave: ...

Il mistero a bordo della Diciotti : "Migranti fuggiti con una fune" : Si tinge di giallo la questione della nave Diciotti. Il mistero di due dei 150 immigrati a bordo della imbarcazione della Guardia costiera che, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, sarebbero scappati calandosi con una fune fin dentro l'acqua.Il racconto di questi due giovani eritrei è stato tradotto al cronista del Fatto da un traduttore. "Abbiamo lasciato la nave a tarda notte, ci siamo calati in acqua dalla fune", racconta uno dei due. ...

Cei accoglie 100 Migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il Governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.