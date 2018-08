Migranti della Diciotti a Messina in attesa di trasferimento

I Migranti della Diciotti ospiti a Rocca di Papa : Saranno integrati i migranti della Diciotti, accolti dalla Chiesa. Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di

Messina - ecco il centro che ospita i Migranti della Diciotti. FOTO : Messina, ecco il centro che ospita i migranti della Diciotti. FOTO Le 137 persone sbarcate nel porto di Catania sono ora accolte in un hotspot nella città dello Stretto. Poi, andranno in Albania, in Irlanda e nelle strutture messe a disposizione dalla Conferenza episcopale italiana Parole chiave: ...

Il mistero a bordo della Diciotti : "Migranti fuggiti con una fune" : Si tinge di giallo la questione della nave Diciotti. Il mistero di due dei 150 immigrati a bordo della imbarcazione della Guardia costiera che, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, sarebbero scappati calandosi con una fune fin dentro l'acqua.Il racconto di questi due giovani eritrei è stato tradotto al cronista del Fatto da un traduttore. "Abbiamo lasciato la nave a tarda notte, ci siamo calati in acqua dalla fune", racconta uno dei due. ...

Cei accoglie 100 Migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il Governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

Diciotti - cento Migranti nei centri della Cei : “Data disponibilità al Viminale. Abbiamo case e istituti vuoti” : “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisione della Cei di accogliere 100 dei 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti. “Abbiamo espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – la ...

I Migranti della Diciotti sono sbarcati : la Chiesa ne accoglierà più di 100 : sono sbarcati nella notte a Catania i circa 150 migranti ancora sulla nave della Guardia Costiera Diciotti. Si conclude un'odissea durata oltre 10 giorni, con il trasferimento nell'hotspot di Messina: successivamente circa una ventina saranno trasferiti in Albania (e altrettanti in Irlanda), mentre gli altri saranno accolti da strutture della Chiesa.Continua a leggere

Intesa con Chiesa - Albania e Irlanda per far sbarcare i Migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in gran parte dalla Chiesa italiana, in parte dall’Albania e dall’Irlanda....

I Migranti della Diciotti divisi tra Albania - Irlanda e Chiesa : A tarda sera Matteo Salvini annuncia la soluzione della vicenda Diciotti. "Sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno" annuncia il vice premier e ministro dell'Interno da Pinzolo. L'Albania e l'Irlanda annunciano che ne accoglieranno 20, ma "la maggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesa italiana" annuncia Salvini, ...

Il ministero della Salute ha ordinato di sbarcare 16 Migranti dalla Diciotti : Undici donne e 5 uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si e' appreso, l'ok anche del ...

Catania : disposto lo sbarco per 16 Migranti della Diciotti - 2 casi sospetti di tubercolosi : E’ stato disposto lo sbarco immediato dall’Ufficio sanità marittima di Catania per 11 donne e 5 uomini, di cui 2 con sospetta tubercolosi. Il numero dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera scende a 134. Per ragioni di carattere sanitario, non occorre il via libera del ministero dell’Interno. L'articolo Catania: disposto lo sbarco per 16 migranti della Diciotti, 2 casi sospetti di tubercolosi sembra ...