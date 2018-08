Micidiale incidente | ancora vittime della strada | Simone e Rosanna | impatto fatale Ci

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018)in Italia: il mese di agosto 2018 porta con sé un bilancio pesantissimo lungo le carreggiate del Bel Paese. Ormai i morti perli non si contano più sulle dita di due mani. È un susseguirsi di tragedie e comunità in lutto. Come quella di Caltanissetta che,dopo tre giorni, non riesce a darsi pace per la morte di un padre e due figli: al rientro da un matrimonio a Catania, tre componenti di una stessa famiglia sono rimasti sul selciato. Salvatore Barba, insieme ai figli Flavia ed Enzo, viaggiavano a bordo di una 500 che si è scontrata con un camion. Senza dimenticare altre due, sempre in Sicilia e precisamente a a Motta Camastra: ad avere la peggio in questo caso sono stati due fratelli di 17 e 28 anni originari di Francavilla, Francesco e Luciano Siracusa. E, purtroppo, il bilancio si aggrava ogni ora che ...