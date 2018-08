Michelangelo | quando lo spettacolo del cinema incontra l’emozione dell’arte Al cinema

ilfattoquotidiano

: RT @MaterVerbi: BUONANOTTE A TUTTI!!!! 'Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e ir… - Michelangelo_72 : RT @MaterVerbi: BUONANOTTE A TUTTI!!!! 'Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e ir… - blaineilmono : @Michelangelo_72 @EnzoRon2 E da quando uno che commette un crimine viene giudicato dalla politica e non dalla legge? - saigonoumi : Valentina che mi manda le foto da Piazzale Michelangelo mentre piove quando io sono in un parco a morire di caldo c… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Dopo lo straordinario successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue e dagli stessi produttori, un’altra grande produzionetografica arriva sul grande schermo: dal 27 settembre al 3 ottobre sarà in sala come evento speciale– Infinito, il nuovo film d’arte dedicato al geniouniversaleBuonarroti e alle sue opere immortali ed ‘infinite’, di cui presentiamo il trailer ufficiale. “Infinito” definisce un nuovo generetografico, superando il tradizionale racconto documentaristico per diventare a tutti gli effetti un film documentato, ovvero un “film di autorevole finzione”. Le spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR) , inedite e di forte impatto emotivo, della straordinaria produzione artistica di, sono innestate e composte, come in una partitura musicale, insieme allericostruzioni storiche nel racconto ...