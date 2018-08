“Mi prendi per il c…?” Gelo Caterina Balivo ha detto proprio così

caffeinamagazine

: RT @_ariannnn: Non dite mai e poi mai ad una persona che soffre di emicrania da quando ha 13 anni le seguenti cose: -Prendi un Oki! -Mh qua… - martacagnola : RT @_ariannnn: Non dite mai e poi mai ad una persona che soffre di emicrania da quando ha 13 anni le seguenti cose: -Prendi un Oki! -Mh qua… - opzionegratuita : Non dirlo a me mi sembra sia passato un secolo. Sei pazzesca prendi dentro - KappaFerruccio : RT @ellisandcurrer: Mamma: 'mi prendi le patate?' Io: 'certo, aspetta qui non ci sono, dove le hai spostate?' Mamma: 'MA IN CHE MONDO VIVI,… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Manca davvero poco ormai al ritorno in televisione della bellache, a partire da lunedì 10 settembre, darà inizio a un nuovo capitolo della sua carriera. Sempre su Raiuno, ma con un altro programma. Dopo anni da padrona di casa afatto, la conduttrice di Aversa ha lasciato la trasmissione (che passerà nelle mani di Bianca Guaccero) per dedicarsi a un’avventura che prende il nome di Vieni da me. È emozionata,, è normale. Più volte, anche sui social, l’ha fatto sapere ai fan, che non vedono l’ora di ritrovarla da protagonista in tv e con una nuova sfida, per giunta. Ma che tipo di trasmissione sarà Vieni da me? Si tratta di un talk in cui saranno protagoniste sia persone comuni sia vip. Laintervisterà i suoi ospiti toccando diversi temi, il tutto in chiave di giocoda rendere la trasmissione più divertente per il ...