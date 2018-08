Meteo | pausa dal maltempo | per qualche giorno sarà di nuovo estate

Meteo - l’estate fa una pausa : temporali e temperature a picco di 15 gradi al nord : Il caldo offre una tregua nel weekend: grazie a una perturbazione atlantica pioverà in molte regioni del paese e soprattutto al nord le temperature subiranno un netto crollo.Continua a leggere

Meteo - temporali e maltempo si spostano al sud : l’estate va in pausa ma solo per poco : Dopo aver attraversato il nord con improvvisi acquazzoni e un calo termico deciso, la perturbazione Meteo si sposterà in queste ore al centro sud portando locali piogge e anche temporali su alcune regioni. Sarà solo una breve pausa dell'estate che già da metà settimana riprenderà a montare portando a una nuova escalation termica.Continua a leggere