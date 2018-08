Meteo | ancora piogge al Sud Ultime notizie | perturbazione abbandona l' Italia | il ritorno

Meteo - maltempo al Nord e prima neve a Cortina/ Ultime notizie : ancora Bora e temporali al Sud in serata : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : ancora piogge e temporali - nuovo avviso di criticità per domani : Nonostante la breve tregua odierna, piogge e temporali continueranno ad abbattersi sulla Sardegna: ieri sono state colpite diverse zone dell’isola, con allagamenti, abitazioni evacuate e disagi. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di Allerta Meteo per rischio idrogeologico con criticità ordinaria (gialla), valido dalle 9 e fino alle 18 di domani 24 agosto: le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora criticità “gialla” fino a domani - temporali in arrivo : La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. “Si prevedono, per la giornata di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, a ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora temporali - criticità gialla per domani : Non si placa l’ondata di maltempo che ha investito la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 24 di domani. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di ...

Meteo WEEKEND - Più sole e caldo al Nord - ancora temporali al Centrosud : Roma - Anche nel fine settimana l'Italia centro-meridionale rimarrà interessata da una residua blanda circolazione depressionaria che continuerà a favorire una certa instabilità atmosferica a prevalente evoluzione diurna, con locali rovesci e temporali, più diffusi e intensi sulla dorsale appenninica e sul basso versante tirrenico. Meglio sulle regioni settentrionali, grazie al rinforzo dell'Anticiclone delle ...

Meteo - nel weekend ancora caldo ma è in agguato il ciclone di Ferragosto : Dopo la perturbazione che ha colpito i nord del Paese e che farà sentire i suoi effetti anche venerdì, nelle giornate di sabato e domenica il sole tornerà a splendere su tutta la Penisola, a parte i soliti temporali improvvisi a livello locale. In agguato però c'è la prima vera grane perturbazione di agosto che con l'inizio della prossima settimana potrebbe mutare radicalmente le condizioni Meteo.Continua a leggere

Meteo Liguria : ancora temperature elevate - ma da venerdì temporali : ancora afa e temperature alte in Liguria fino almeno a venerdì quando il transito di un sistema frontale sulle Alpi favorirà l’ingresso sul Mediterraneo di aria atlantica con conseguente ritorno a temperature su valori climatologici. Lo spiega Arpal, il centro Meteo della Regione Liguria, che oggi ha emesso un nuovo avviso Meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per il caldo. Da segnalare, sempre per venerdì, possibili ...

Meteo - ancora pioggia e temporali fino a sera : Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertaMeteo Dettagli Categoria: CRONACA ...

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a sera : ”Continua fino alle 21 di stasera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di stasera, mercoledì 8 agosto”. Lo comunica la Regione Toscana. ”Aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente ...

Per Ferragosto 3bMeteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e soleggiato : Prosegue la fase instabile sulla Sardegna con temporali anche forti. L'alta pressione nord africana resta sbilanciata verso l'Europa occidentale permettendo a correnti a instabili di raggiungere l'...

Allerta Meteo della Protezione Civile : ancora maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta Meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo - ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...